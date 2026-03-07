Конфликт на Ближнем Востоке частично играет на руку как Украине, так и России. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил президент Финляндии Александр Стубб во время визита в Индию.

По его мнению, удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана на американские базы и соседние страны фактически заморозили российско-иранское сотрудничество: «Иран и Россия сейчас не в состоянии взаимодействовать ни по ракетам, ни по оборонной промышленности».

Кроме того, смещение международного внимания на Ближний Восток может привести к тому, что украинские переговорщики смогут получить «пространство для маневра без публичного давления и прожекторов», считает президент Финляндии.

Вместе с тем Стубб признал, что у России вряд ли возникнут проблемы с оружием, так как у нее есть собственное производство дронов. Отдельно он высказался о побочном эффекте ближневосточной войны: по его словам, рост цен на нефть «по сути, будет питать российскую военную машину».

Россия — один из крупнейших нефтеэкспортеров мира, и любой скачок цен на сырье пополняет ее военный бюджет, отметил финский президент.

Стубб также сравнил масштаб военных расходов в двух конфликтах. По его оценке, первая неделя войны Израиля и США с Ираном обошлась примерно в 40 млрд долларов — это сопоставимо с годовым объемом европейской помощи Украине. При этом, добавил он, с 2022 года европейские страны в совокупности направили Киеву от 250 до 300 млрд евро (от 290 до 350 млрд долларов).

Стубб не исключил, что если бы Украина в 2022 году получила то количество систем ПВО, которые были развернуты в странах Персидского залива после начала конфликта, то боевые действия между Киевом и Москвой могли бы уже завершиться.

В более широком контексте Стубб поставил под сомнение саму логику нынешней дипломатии. По его словам, в мире транзакционной политики переговоры постепенно перестали восприниматься как взаимная выгода.

«Вместо этого они воспринимаются как игра с нулевой суммой, а когда это игра с нулевой суммой, очень сложно добиться прочного мира», — сказал он.

Ранее Стубб заявлял, что действия США и Израиля против Ирана выходят за рамки традиционного международного права — без санкции ООН и без широкой союзнической поддержки. Он также выразил сомнение в том, что американский лидер Дональд Трамп согласится на каких-либо посредников в возможных переговорах с Тегераном, а перемирие в ближайшее время назвал маловероятным.

Кроме того, Стубб, ранее поддерживавший регулярный контакт с Трампом по украинскому вопросу, признал, что не разговаривал с ним с конца прошлого года.