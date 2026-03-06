Заявление Финляндии о планах размещения ядерного оружия ведет к эскалации напряженности в Европе и добавляет уязвимости самой Финляндии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры», — приводит аудиозапись его комментария канал радио «Маяк».

Накануне, 5 марта, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал о законопроекте правительства, который предусматривает отмену значительной части ограничений на ядерное оружие, ныне существующих в национальном Законе об атомной энергии.

В будущем ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировка, доставка или хранение в этой стране станут возможными, если это будет необходимо в целях ее обороны, пояснил глава военного ведомства, чьи слова передает Helsingin Sanomat.

Министр подчеркнул, что изменения не означают, что Финляндия стремится обладать ядерным оружием и что нечто подобное в принципе планируется в рамках НАТО.

В пятницу президент страны Александр Стубб поддержал законопроект, заявив, что в интересах Финляндии отменить ограничения, которых нет в других скандинавских странах.

«На практике оборона и сдерживание НАТО основаны на трех столпах: обычные вооруженные силы, ракеты и ​​ядерное оружие. В интересах Финляндии, чтобы у нас не было законодательных препятствий ни для одного из них», — сказал он финским СМИ в Дели, где находится с государственным визитом.

Президент, как и глава Минобороны, подчеркнул, что страна не стремится к обладанию ядерным оружием.

«Финляндия не хочет иметь ядерное оружие на своей территории, и НАТО не имеет планов на это», — цитирует его издание.

Как поясняет газета, речь идет о поправках в Закон об атомной энергетике и Уголовный кодекс Финляндии. Согласно указанному закону, ввоз, производство, хранение и подрыв ядерных взрывчатых веществ в стране запрещены. Теперь правительство предлагает снять все эти ограничения.

Предполагается, что Уголовный кодекс будет предусматривать исключительные основания, оправдывающие ввоз ядерного взрывчатого вещества в Финляндию, а также его транспортировку, доставку или хранение в стране.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя новость, заявил «Ленте.ру», что «это даже нельзя назвать очередным витком эскалации, это уже будет прямая угроза Российской Федерации».