Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие или средства его доставки, сообщает Служба внутренней разведки (СВР) России. По ее данным, доставку вооружения попытаются замаскировать под собственную разработку Украины.

«Считается, что Украину нужно снабдить “вундерваффе”. Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой “грязной” бомбой», — говорится в сообщении пресс-службы разведки.

Как правило, под «грязной бомбой» понимают наиболее примитивный в техническом плане тип радиологического оружия. Концепция такой бомбы предполагает, что на определенную территорию доставляют боеприпас, который начинен радиоактивным веществом. Наполнение «грязной бомбы» поражает живое окружение ионизирующим излучением и оставляет устойчивое радиоактивное заражение.

СВР утверждает, что Лондон и Париж активно занимаются вопросами передачи Киеву ядерного оружия и средств его доставки — европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. По версии ведомства, страны рассматривают снабжение Киева французской малогабаритной частью TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

При этом, как отмечает разведка, Великобритания и Франция понимают, что такие действия нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поэтому попытаются сделать так, чтобы передача вооружения выглядела «как результат разработки самих украинцев».

Пресс-служба ведомства пишет, что страны не смогут избежать ответственности за такие решения. Отмечается, что «Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре».

На этом фоне сенаторы России обратились к парламентам Франции и Великобритании с призывом провести расследования на основе сообщения российской разведки. В Совфеде заявили, что, если планы Лондона и Парижа по снабжению Киева ядерным оружием подтвердятся, то это может спровоцировать эскалацию конфликта и создать угрозу безопасности Европы.

Отмечается, что обращение также направлено в Европарламент, ООН, МАГАТЭ и в адрес Конференции по обзору сторон ДНЯО.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление СВР, отметил, что такого рода сведения «требуют незамедлительного реагирования».

«Планируем сегодня на Совете Государственной Думы обсудить этот вопрос. Будет правильным подготовить обращение к парламентам Франции и Англии с предложением провести парламентское расследование в отношении данной информации и для выявления должностных лиц, замешанных в этом преступном сговоре, нарушении международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. Подобные действия — преступление, которое может привести к ядерной войне. Это недопустимо», — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщение СВР «чрезвычайно важной» информацией с точки зрения безопасности.

«Это вопиющее совершенно нарушение всех норм и принципов соответствующих актов международного права. Значит, безусловно, эта информация будет приниматься нами во внимание и учитываться в ходе продолжающихся переговоров. Потенциально это чрезвычайно опасная информация», — сказал он.

Ранее газета Politico писала, что европейские страны, которые на протяжении десятилетий находились под американским «ядерным зонтиком», больше не считает США надежным партнером. По этой причине ЕС рассматривает ядерные арсеналы Великобритании и Франции как вероятную альтернативу вооружению Вашингтона.

Кроме того, по данным Bloomberg, до конца февраля президент Франции Эмманюэль Макрон может выступить с речью, в которой предложит союзникам французское ядерное оружие для сдерживания России.

На сообщения о возможном обеспечении стран Евросоюза ядерным оружием отреагировал депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, гонка ядерных вооружений приведет к столкновению с Россией, а также повышает опасность новой мировой войны.