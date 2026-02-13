Если ядерное оружие появится у большего числа европейских стран, то столкновение с Россией может стать «неминуемым». Об этом заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Так депутат прокомментировал недавние сообщения о том, что страны ЕС, которые на протяжении десятилетий находились под «ядерным зонтиком» США, начали обсуждать возможность ядерного сдерживания России. По данным Politico, Евросоюз рассматривает ядерные арсеналы Франции и Великобритании как альтернативу американскому вооружению.

По словам Колесника, наличие у ЕС своего ядерного оружия неминуемо приведет к столкновению с Россией. Гонка ядерных вооружений при этом увеличивает опасность новой мировой войны.

«Даже начало удара тактическим зарядом может глобально переменить ситуацию, и дальше продолжится нанесение [ударов] уже стратегическим ядерным оружием», — заявил он.

Депутат также усомнился в финансовых возможностях Европы выдержать гонку вооружений. О высокой стоимости разработки ядерного оружия в разговоре с Politico упоминала и экс-заместитель генсека НАТО Роуз Готтемеллер. Союзникам альянса, по ее словам, необходимо сосредоточиться на наращивании обычных вооруженных сил, а разработка ядерного оружия станет для Европы «дорогостоящим долгосрочным предприятием».

Колесник привел в пример американо-иранский конфликт и отметил, что США атакуют военные объекты в Иране несмотря на расстояние между странами. Он обратил внимание, что Европа, которая угрожает России третьей мировой войной, находится у страны «под боком».

«С таким же успехом мы можем уничтожить центры подготовки ядерного оружия в Европе. Силы и средства у нас для этого есть. Те-то [США] лупят по Ирану, а нам чего, сидеть и ждать, пока те [ЕС] ядерное оружие создадут?», — заключил он.

По состоянию на февраль 2026 года ядерное оружие среди европейских стран есть у Франции (290 боеголовок) и Великобритании (225 боеголовок). По данным Bloomberg, в феврале французский президент Эмманюэль Макрон может выступить с речью, в которой предложит обеспечить союзников «ядерным зонтиком» за счет арсенала страны.

Кроме того, европейские чиновники больше не рассматривают США как надежного партнера и поэтому обсуждают создание ядерного оружия и у других стран ЕС. Издание отмечает, что перед ними встает «болезненный выбор»: потратить много денег на разработку и нарушить международные договоры или подвергнуть себя опасности при нападении России.

«Представьте, что Россия вторглась в Эстонию. Франция, исходя из этого, имеет возможность нанести России значительный ущерб, но Россия, безусловно, нанесет Франции серьезный ответный удар. Был бы Париж готов рассмотреть такой вариант?», — сказал Павел Подвиг из Института ООН по исследованию разоружения.

Bloomberg также называет разработку европейских образцов ядерного оружия «непосильной задачей» для большинства стран, поскольку ЕС и так тратит огромные средства на развитие обычных вооруженных сил. Так, только в 2025 году Евросоюз и Великобритания потратили свыше $530 млрд на оборону — почти половина ВВП Польши.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова присоединиться гонке ядерных вооружений из-за «опасений по поводу ядерных амбиций Ирана». В Кремле отреагировали на слова Фидана и отметили, что надеются на ответственное поведение стран, у которых есть такое оружие.