Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал стремление Турции присоединиться к гонке ядерных вооружений. Об этом он заявил «Ленте.ру». По словам депутата, расширение «ядерного клуба» лишь повышает риски потенциальных конфликтов.

«Чем больше будет ядерный клуб, тем больше опасность. Мы понимаем, что уже отсутствуют любые ограничивающие договоры, и это может подталкивать определенные страны к созданию своего оружия», — сказал Чепа.

Парламентарий добавил, что любые локальные конфликты могут закончиться трагически при условии, что большее количество стран будет обладать ядерным оружием.

10 февраля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью CNN Turk заявил, что страна готова рассмотреть возможность присоединения к гонке ядерных вооружений из-за «опасений по поводу ядерных амбиций Ирана». Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Анкара не собирается нарушать баланс сил в регионе и провоцировать ядерную конкуренцию.

«Это может подтолкнуть страны, например, имеющие проблемные вопросы с Ираном, к стремлению обзавестись ядерным оружием. И тогда нам, вероятно, придется невольно присоединиться к этой гонке», — заявил он.

По словам Фидана, разработка ядерного оружия должна рассматриваться в «более широком контексте», поскольку это «стратегический вопрос высокого уровня». Он добавил, что сейчас в стране строится первая из трех атомных электростанций.

Глава МИД Турции напомнил, что страна с 1980 года является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Министр обратил внимание на некоторые положения ДНЯО, которые считает несправедливыми.

По его словам, пять стран, которые на момент подписания документа в 1967 году, обладали ядерным арсеналом, сохраняют его и до сих пор. Речь идет о Великобритании, России, Китае, США и Франции.

«Взамен предполагалось, что другим странам обеспечат трансфер технологий в сфере мирного атома, а государства, обладающие ядерным оружием, приложат все усилия для избавления от него. Однако ни один из этих двух пунктов выполнен не был. В результате имеет место ядерная несправедливость», — заявил Фидан.

Слова главы турецкого МИД прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрий Пескова, Москва рассчитывает на ответственное поведение стран, обладающих ядерным оружием.

«Есть режим нераспространения, и, конечно, это краеугольный камень ядерной безопасности»,— сказал представитель Кремля.

В июне 2025 года в стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI) предупредили о приближении ядерного кризиса на фоне эскалации новой гонки вооружений. Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году Китай может сравняться с Россией и США по количеству межконтинентальных баллистических ракет.

По состоянию на январь 2025 года, всего в мире хранится 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9 614 развернуты или хранятся на военных складах, а значит потенциально могут быть использованы для ядерного удара.

Больше всего ядерных боеголовок хранится в России — 5 549, на втором месте расположились США — 5 177. В арсеналах Китая хранится 600 боеголовок, Франции — 290, Великобритании — 225.