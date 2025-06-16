Эпоха сокращения количества ядерного оружия подходит к концу, поскольку ядерные державы укрепляют и модернизируют свои арсеналы, говорится в ежегодном издании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2025 год. Наиболее быстро растущий военный потенциал принадлежит Китаю — третьей стране по количеству ядерных боеголовок после России и США.

Согласно оценкам экспертов, в общем мировом запасе к январю 2025 года находится 12 241 ядерная боеголовка. 9 614 из них развернуты или хранятся на военных складах и могут быть использованы для нанесения ядерного удара.

Около 2 100 развернутых боеголовок размещены на баллистических ракетах в состоянии повышенной боевой готовности. Почти всеми ими владеют Россия и США, но теперь и Китай может устанавливать боеголовки на ракеты в мирное время, отмечает SIPRI.

Исследователи также констатируют общемировую тенденцию к росту ядерных арсеналов, обострению ядерной риторики и отказу от соглашений о контроле над вооружениями.

«Почти все девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Корейская Народно-Демократическая Республика и Израиль — в 2024 году продолжали интенсивные программы ядерной модернизации, обновляя существующие вооружения и добавляя новые версии», — сказано в докладе.

По состоянию на январь 2025-го почти все ядерные боеголовки — с учетом снятых с вооружения — принадлежат России (всего 5 459) или США (всего 5 177). Обе страны совместно обладают примерно 90% всего ядерного оружия.

В SIPRI допускают, что в ближайшие годы Москва и Вашингтон станут чаще развертывать ядерное вооружение, если не смогут прийти к новому соглашению. В феврале 2026 года истекает срок действия российско-американского договора СНВ-III.

По оценкам института, ядерный арсенал Китая достиг отметки в минимум 600 ядерных боеголовок. С 2023 года он растет примерно на 100 новых боеголовок в год и к 2035-му может дойти до 1 500 единиц. Аналитики прогнозируют, что к концу десятилетия КНР может иметь не меньше межконтинентальных баллистических ракет, чем Россия или США.

Свое вооружение продолжает усовершенствовать Франция, владеющая 290 боеголовками. Эксперты ожидают, что в будущем вырастет запас ядерных боеголовок Великобритании (сейчас их у Лондона 225), хотя британское правительство и сталкивается с серьезными операционными и финансовыми проблемами.

Индии удалось за год расширить свой ядерный арсенал с 172 до 180 боеголовок. Ядерные запасы Пакистана оцениваются в 170 боеголовок и также могут увеличиться в течение ближайшего десятилетия.

Израиль, публично не признающий наличие ядерного оружия, также способен модернизировать свой ядерный потенциал, предположительно составляющий 90 боеголовок. В ядерной гонке за израильтянами следует Северная Корея: в арсенале Пхеньяна находится около 50 боеголовок, а в ближайшее время может добавиться еще 40, отмечают эксперты.

Более того, все больше государств рассматривают возможность разработки или размещения ядерного оружия на своей территории, подчеркивают в SIPRI. Активные дебаты о ядерном вооружении возобновились в последние годы в странах Европы, Восточной Азии и Ближнего Востока.

В частности, исследователи напомнили о размещении российского ядерного оружия на территории Беларуси, готовности властей Польши принять американское ядерное оружие и намерении французского президента Эмманюэля Макрона придать ядерному сдерживанию Франции «европейское измерение».