Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз призвал США перенести американское ядерное оружие из Западной Европы на территорию его страны. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times (FT). По его словам, такой шаг стал бы сдерживающим фактором от потенциальной «российской агрессии».

Дуда сообщил, что обсуждал это предложение со спецпосланником президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной — отставным генералом Китом Келлогом (которого, впрочем, отстранили от переговоров).

«Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя также должен произойти сдвиг инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно», — сказал Дуда.

Трамп, по мнению польского лидера, «должен решить», где разместить американское ядерное оружие. В качестве дополнительного аргумента Дуда процитировал сделанное в 2023 году президентом России Владимиром Путиным заявление о переброске тактического ядерного оружия в Беларусь.

«Россия даже не колебалась, когда перебрасывала свое ядерное оружие в Беларусь, — подчеркнул Дуда. — Они не спрашивали ни у кого разрешения».

FT напоминает, что президент Польши уже выступал с аналогичным предложением в адрес США — в период президентства Джо Байдена, но «безуспешно».

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Отдельные положения этого договора касаются ядерного оружия России. В частности, страны рассматривают российское ядерное оружие как важный фактор предотвращения военных конфликтов, в том числе ядерных.

Сам договор о безопасности в рамках Союзного государства был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Это была инициатива Беларуси, которую поддержала российская сторона.

В 2023 году Лукашенко призывал страны, чьи лидеры обеспокоены размещением российского ядерного оружия в Беларуси, присоединиться к Союзному государству. Летом 2024 года белорусские войска присоединились к российским учениям с нестратегическими ядерными силами, после чего глава Генштаба ВС республики Павел Муравейко заявил о готовности армии к применению ядерного оружия при необходимости.