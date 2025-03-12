Спецпосланника президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной отставного генерала Кита Келлога отстранили от переговоров, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Издание отмечает, что центральное место в переговорах стал занимать спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В материале отмечается, что Келлог не принимал участия в переговорах Вашингтона и Киева вчера, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия). С американской стороны на встрече присутствовали госсекретарь США Марк Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«Роль Келлога в этом деле под большим вопросом, — заявил представитель администрации Трампа. — Уже и так слишком много главных героев плюс Уиткофф пытаются сыграть роль героя в прекращении войны. Келлог, прихрамывая, продвигается вперед, усугубляя путаницу в вопросе о том, кто чем занимается».

Однако, как сообщает Politico, другие американские чиновники оспаривают эти заявления. Представитель Белого дома по нацбезопасности Джеймс Хьюитт отметил, что Келлог «остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками». Он подчеркнул, что Трамп «использует таланты» многих чиновников для достижения мирного урегулирования конфликта.

«Выполнение четких указаний президента по прекращению этой войны является единственной заботой генерала (в отставке — Прим. RTVI) Келлога», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Politico отмечает, что назначение Келлога спецпосланником Трампа по урегулированию конфликта встретили «вздохом облегчения» в Киеве и Европе. Его считают «убежденным ястребом» в отношении России, который понимает все риски «неудачного» мирного соглашения, выгодного Москве.

Как пишет издание со ссылкой на собеседников, близких к Белому дому, в то же время «на подъеме» в команде Трампа находятся более скептично настроенные в отношении помощи Украине — в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегациями, продолжавшиеся около семи часов. Это была первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона на высшем уровне после перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Переговоры проходили в отеле Ritz-Carlton в городе Джидда. В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Со стороны США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как пишет The Times, спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который участвовал в февральских российско-американских переговорах в Эр-Рияде, отсутствовал на переговорах в Джидде. Издание предположило, что его «используют в качестве основного канала связи между США и Россией».

Американские СМИ утверждали, что Уиткофф в ближайшее время посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эти сообщения, но пообещал «своевременно проинформировать» о возможном визите Уиткоффа.