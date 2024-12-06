Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности двух стран. Церемония подписания на высшем уровне состоялась 6 декабря на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Путин ранее отметил, что подписанное соглашение определяет «взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства». По его словам, документ предполагает задействование всех сил, в том числе расположенного в Беларуси российского тактического ядерного оружия для защиты обеих стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что договор о гарантиях взаимной безопасности решает стратегические задачи, передает РИА Новости.

Лукашенко назвал одной из целей договора создание гарантий мирной жизни для граждан России и Беларуси, пишет РБК.

«Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белоруссии и России, сохранить суверенитет, независимость, а главное — сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан», — сказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, договор о гарантиях взаимной безопасности позволит выйти на «беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере».

Ранее подписание договора о взаимной безопасности анонсировал глава МИД Беларуси Максим Рыженков, подчеркивая, что оно состоится в преддверии 25-летия Союзного государства.

Россия и Беларусь подписали Договор о Союзном государстве в 1999 году, объединив свои транспортные, таможенные и энергетические системы. Кроме того, это соглашение предполагало создание общего для двух стран экономического, бюджетного, налогового и внешнеполитического пространства.

Договор о гарантиях безопасности регламентирует порядок действий стран-участниц Союзного государства при наличии реальной угрозы суверенитету одной из них или их обеих. Документ включает пункты о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия.

«В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство», — комментировал условия договора посол России в Минске Борис Грызлов.

Ранее Лукашенко рассказывал, что Путин пообещал ему защищать Беларусь при нападении третьей страны или возникновении критической угрозы суверенитету. «Я тебе обещаю и клянусь — дословно — любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Белоруссии, это будет означать, что они атакуют Россию», — цитировал президент республики своего российского коллегу. Комментируя его слова, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Москва дала Минску гарантии защиты.

Также Лукашенко заверял, что без его разрешения размещенное на белорусской территории российское ядерное оружие применяться не будет. «Но если надо будет Беларуси, оно будет применено», — предупреждал политик. По его словам, это возможно при вторжении иностранных войск в республику, когда обе страны Союзного государства начнут «общую войну против этих зверей».

В 2023 году Лукашенко призывал страны, чьи лидеры обеспокоены размещением российского ядерного оружия в Беларуси, присоединиться к Союзному государству. Летом 2024 года белорусские войска присоединились к российским учениям с нестратегическими ядерными силами, после чего глава Генштаба ВС республики Павел Муравейко заявил о готовности армии к применению ядерного оружия при необходимости.