Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях взаимной безопасности двух стран. Церемония подписания на высшем уровне состоялась 6 декабря на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

Путин ранее отметил, что подписанное соглашение определяет «взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства». По его словам, документ предполагает задействование всех сил, в том числе расположенного в Беларуси российского тактического ядерного оружия для защиты обеих стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что договор о гарантиях взаимной безопасности решает стратегические задачи, передает РИА Новости.

Лукашенко назвал одной из целей договора создание гарантий мирной жизни для граждан России и Беларуси, пишет РБК.

«Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белоруссии и России, сохранить суверенитет, независимость, а главное — сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан», — сказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, договор о гарантиях взаимной безопасности позволит выйти на «беспрецедентный уровень стратегического союзничества и координации действий в военной сфере».

Ранее подписание договора о взаимной безопасности анонсировал глава МИД Беларуси Максим Рыженков, подчеркивая, что оно состоится в преддверии 25-летия Союзного государства.

Россия и Беларусь подписали Договор о Союзном государстве в 1999 году, объединив свои транспортные, таможенные и энергетические системы. Кроме того, это соглашение предполагало создание общего для двух стран экономического, бюджетного, налогового и внешнеполитического пространства.

Договор о гарантиях безопасности регламентирует порядок действий стран-участниц Союзного государства при наличии реальной угрозы суверенитету одной из них или их обеих. Документ включает пункты о размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия.

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«В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство», — комментировал условия договора посол России в Минске Борис Грызлов.

Ранее Лукашенко рассказывал, что Путин пообещал ему защищать Беларусь при нападении третьей страны или возникновении критической угрозы суверенитету. «Я тебе обещаю и клянусь — дословно — любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Белоруссии, это будет означать, что они атакуют Россию», — цитировал президент республики своего российского коллегу. Комментируя его слова, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Москва дала Минску гарантии защиты.

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Также Лукашенко заверял, что без его разрешения размещенное на белорусской территории российское ядерное оружие применяться не будет. «Но если надо будет Беларуси, оно будет применено», — предупреждал политик. По его словам, это возможно при вторжении иностранных войск в республику, когда обе страны Союзного государства начнут «общую войну против этих зверей».

В 2023 году Лукашенко призывал страны, чьи лидеры обеспокоены размещением российского ядерного оружия в Беларуси, присоединиться к Союзному государству. Летом 2024 года белорусские войска присоединились к российским учениям с нестратегическими ядерными силами, после чего глава Генштаба ВС республики Павел Муравейко заявил о готовности армии к применению ядерного оружия при необходимости.