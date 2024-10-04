На территорию Беларуси могут вторгнуться войска Эстонии, Латвии, Литвы или Румынии, заявил Инфо24 бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал слова директора ФСБ Александра Бортникова о провокации США и НАТО с целью расширить боевые действия на Беларусь и Молдавию.

«Не думаю, что объединенная группировка войск НАТО может вторгнуться на территорию Беларуси, но воинские подразделения стран Балтии или той же Румынии вполне могут это сделать. Это приведет к прямому конфликту между Беларусью и этими странами, но столкновения с Североатлантическим альянсом не будет», — считает Матвийчук.

По мнению эксперта, в случае нападения третьей стороны на Беларусь Россия придет на помощь, задействовав все доступные ей средства и вооружение, но до применения ядерного оружия дело не дойдет.

«Это крайняя мера, к которой прибегают только в том случае, когда ситуация близка к катастрофической. У нас пока такой беды не предвидится, поэтому я сомневаюсь в том, что Москве или Минску придется применить ядерное оружие против стран НАТО», — подчеркнул Матвийчук.

Выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств-участников СНГ 4 октября, директор ФСБ обвинил США и другие страны НАТО в провоцировании эскалации украинского конфликта, угрожающем распространить боевые действия на Беларусь и Молдову с перспективой вовлечения в них натовских войск. Таким путем, по словам Бортникова, Вашингтон пытается «любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования».

Глава российской спецслужбы заявил, что США и Великобритания целенаправленно подрывают международное право и многосторонние дипломатические усилия, вводят экономическую блокаду и технологические санкции, а также ведут и поощряют «расчеловечивающую население неугодных государств» пропаганду, чтобы сдерживать и ослаблять своих конкурентов.

Бортников считает, что Лондон и Вашингтон создают очаги напряженности у границ своих соперников, осуществляя подрывные акции с помощью прокси-войн и тайных операций, а также продолжают стимулировать расширение НАТО, поддерживают милитаризацию регионов присутствия альянса и «сколачивают новые военные альянсы с американо-британским участием».

Помимо попыток распространить украинский конфликт на Беларусь и Молдову глава ФСБ обвинил США и их союзников по НАТО в намеренном затягивании процесса мирного урегулирования армяно-азербайджанских отношений, направленном в создании «долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье».

Кроме того, по словам Бортникова, Запад провоцирует «террористическую экспансию» с афганского направления в Центральную Азию и использует подконтрольные ему международные террористические организации для «засылки» боевиков в Россию под видом трудовых мигрантов.

Также директор ФСБ обвинил НАТО в спонсировании антиконституционных движений в странах СНГ, поощрении сепаратизма, разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды, блокировании торговых и культурных связей внутри Содружества независимых государств.

27 сентября на встрече со студентами белорусский Александр Лукашенко предупредил, что ответом на нарушение границы страны будет «мгновенным», и «нападение на Беларусь — это третья мировая война».

В подтверждение своих угроз он напомнил о внесении изменений в ядерную доктрину России, инициированном российским лидером Владимиром Путиным. «Нападение на Россию и Беларусь — мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова», — сказал Лукашенко.

Путин подтвердил, что Россия оставляет за собой право применения ядерного оружия в случае нападения третьей стороны на Беларусь. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предупреждения Лукашенко, в очередной раз повторил, что Москва гарантировала Минску защиту в случае вторжения на белорусскую территорию.