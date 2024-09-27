Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать Беларусь, о чем уже однозначно сказал глава государства Владимир Путин. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее 27 сентября предупредил, что ядерное оружие будет применено, как только НАТО нападет на республику.

«Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Белоруссию», — сказал Песков телеграм-каналу Shot.

Ранее на этой неделе Путин заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии не только против самой России, но и против Беларуси. По его словам, ядерное оружие может быть применено даже в том случае, если противник для создания «критической угрозы нашему суверенитету» использует обычное оружие.

Лукашенко на встрече со студентами 27 сентября заявил, что ответ на нарушение белорусской границы будет «мгновенным». Он напомнил, что на прошлой неделе уже говорил о том, что «нападение на Беларусь — это третья мировая война».

«Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь — мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова», — сказал Лукашенко (цитата по агентству «БелТА»).

Он отметил, что «НАТО есть НАТО», а американцы и поляки «уже выстроились вдоль границы, особенно польской». «Знаем, что руководство Польши уже руки потирает, мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», — добавил глава Беларуси.

По его словам, после того, как Минск применит ядерное оружие, ему «могут ответить». «И по России в том числе. Поэтому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война», — утверждает он.

Лукашенко считает, что такого сценария не хотят и на Западе, где «к этому не готовы». «Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступили на нее — ответ будет мгновенным», — предупредил белорусский президент.

Лукашенко уже не впервые говорит о необходимости готовиться к возможной войне. В частности, в феврале он отмечал, что к войне надо быть готовыми «и ментально, и стратегически».

Ранее на этой неделе Лукашенко заявил, что в Беларуси не хотят войны, но противники страны готовятся против нее «будем прямо говорить, воевать». «Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было», — добавил он.