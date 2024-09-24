Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости укреплять обороноспособность страны и «готовиться к войне». Лукашенко выразил надежду, что войны не будет, но напомнил, что у Беларуси есть «противники».

«Старая формула: хочешь мира — готовься к войне», — сказал глава Беларуси на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне (видеокадры приводит телеграм-канал «Пул первого»).

По его словам, белорусы «не собираются» и «не хотят» воевать — «все это уже сказано».

«Это слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было», — добавил Лукашенко.

Вместе с тем он отметил, что «тенденций к развязыванию» кем-либо войны пока не наблюдается, «какой бы ни была острой обстановка вокруг Беларуси».

Тем не менее, по словам Лукашенко, видя «события на фронте в соседнем государстве» и изучая войны последних лет, в Беларуси уже четырежды реформировали армию. «Это уже, наверное, в пятый раз подходим к модернизации собственных Вооруженных Сил», — добавил он.

Лукашенко уже не впервые говорит о необходимости готовиться к возможной войне. В феврале он отмечал, что Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми «и ментально, и стратегически». Тогда он призвал не питать иллюзий о возможности «дипломатического урегулирования глобального конфликта».

Неделю назад, 17 сентября, Лукашенко предупредил, что нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. «Хочу предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто еще не понимает. Не надо это делать», — сказал он на патриотическом форуме «Если мы едины».