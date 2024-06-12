Беларусь присоединилась ко второму этапу учений с нестратегическими ядерными силами, который страна проводит совместно с Россией. Как отметил глава белорусского Генштаба Павел Муравейко, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что государство готово к «применению специального ядерного оружия».

Муравейко уточнил, что в период тренировок комплексы «Искандер» выдвинулись в назначенные районы, получили специальные боеприпасы и заступили на боевое дежурство. Аналогичные действия выполнила белорусская авиация.

«Изюминкой» мероприятий глава белорусского Генштаба навал оперативность поступления сигналов. По его словам, командиры авиационных звеньев до последнего момента не знали, кто получит право отработать учебно-боевые задачи и с какого аэродрома будет работать авиация.

«Сигнал пришел буквально за 30 минут до начала выполнения задач, и данное мероприятие наши авиаторы выполнили с достоинством и честью», — пояснил он.

Российские военные учения предполагают три этапа: первый начался 21 мая, второй — 11 июня. Как рассказывали Минобороны, во время мероприятий будут отработаны вопросы совместной подготовки частей российских и белорусских вооруженных сил к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — отмечали в российском Минобороны.

Необходимость подобных учений ведомство объясняло провокационными заявлениями и угрозами «отдельных западных официальных лиц» в адрес России и необходимостью «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

Китайское издание Global Times со ссылкой на местных военных экспертов писало, что цель российских учений — не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, которое гарантирует, что «США и НАТО не будут действовать импульсивно». Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не видели «свидетельств тому, что Россия планирует использовать ядерное оружие», поэтому не планируют менять собственную готовность ядерных сил.