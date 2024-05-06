По поручению президента России Владимира Путина Минобороны объявило о проведении учений по применению тактического ядерного оружия. В них примут участие подразделения Южного военного округа, авиация и ВМФ. Что о причинах и задачах учений говорят российские политики, военкоры и военные эксперты — в обзоре RTVI.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов — RTVI

Это совершенствование наших Вооруженных сил, умения применять различные виды вооружений, в том числе нестратегическое ядерное оружие. Что касается Украины, это, в общем-то, не столько к ней, это «привет» другим «товарищам», тем, которые рассказывают про какие-то воинские контингенты, про то, что уже пора кого-то куда-то там отправлять.

Хорошо, вот им такой сигнальчик — пусть отправляют. Если отправят, то мы им поможем сэкономить на гробах и похоронах.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой — RTVI

Во-первых, такие учения должны проводиться с регулярным постоянством. Во-вторых, это проверка всех систем управления, всех структур, которые в этом задействованы. Мы постоянно слышим заверения и заявления западных оппонентов, западных политиков о том, что они рассматривают возможность удара ядерным оружием, если у России будет явный успех в зоне СВО. Идут угрозы реальные, поэтому наши Вооруженные силы принимают адекватные меры в ответ на те вызовы, которые мы получаем чуть ли не каждую неделю.

Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов — RTVI

Политические цели этих учений понятны. Необходимо, во-первых, остудить горячие европейские головы. Имеется в виду, конечно же, президент Франции, канцлер Германии и ряд других политических лидеров стран Европы, которые отличаются особой активностью на поле русофобии и военной поддержки в адрес Украины. Эти громкие заявления, весьма опасные, касаются возможности отправки комбатантов стран Европы, а это комбатанты альянса — значит, это прямой конфликт с Россией.

Они должны понять всю серьезность намерений. Тактическое ядерное оружие само по себе очень опасно, мы прекрасно понимаем, какую мощность оно несет.

Если западный мир, условно говоря, ужасается от разрушительной способности авиабомб типа ФАБ 1500-3000, то можно себе представить, что у небольшого тактического боеприпаса мощностью в те же самые две-три килотонны такая способность в тысячу раз больше, чем у того же ФАБ. Это невероятно мощное оружие. Поэтому если уж Россия начнет применять его — это билет в один конец для ее противников.

В каком-то смысле, это как бы последнее «китайское», то есть — последнее российское предупреждение. Тем более, что несколько месяцев назад было объявлено президентом страны о подготовке инфраструктуры Новоземельского ядерного полигона — нашего полигона Минобороны на Новой земле, где в советское время проводились ядерные испытания. Более 130 зарядов было подорвано в свое время. В принципе, демонстрацию каких-то изделий, наверное, можно было бы произвести и там, если на то будет желание руководства.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев

Хор безответственных негодяев из числа западной политической элиты, призывающей к отправке своих войск в несуществующую страну, расширяется. Теперь в нем представители Конгресса США, французское и британское руководство, отдельные безумцы из Прибалтики и Польши. Они же призывают активно применять свое ракетное оружие, поставленное ими бандеровцам, по всей территории России. И это не весеннее обострение, а циничный расчет на политические дивиденды. <…> В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа. <…> И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Сенатор Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин

Да, ну а как вы хотели?

Военный волонтер Алексей Живов

Данные учения являются ответом на агрессивные действия и заявления недружественных стран, которые открыто заявляют о подготовке диверсий и планировании ударов по территории России. Давно пора.

Думаю, что следующим шагом будет испытание ядерного оружия на подходящем полигоне. Чтобы все мировое сообщество увидело, что может быть с их городами в случае войны с Россией.

Я об этом писал еще в январе 2023 года. Из договора вышли, теперь нужно бахнуть по полигону.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

А вот и ответ на звучащую с Запада риторику об отправке войск стран НАТО на Украину. Бить тактическим ядерным оружие по Украине или альянсу никто не собирается. Но пусть там видят, что такая возможность у России есть. На Западе на самом деле мало желающих всерьез проверить эту красную линию на прочность.

Военкор ВГТРК Александр Сладков

Арсенал СВО начинает расширяться. Применение дополнительных нестратегических средств пока не определено, но подготовка к этому началась. Причина всего происходящего — государственная политика Украины, объявленная миру громко в 2013 году.

Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов

Учения позволяют отрабатывать вопросы возможного применения оружия. Могут летать самолеты с муляжами изделия, проводиться маневры в воздухе, на суше.

Потому что для наших военнослужащих погрузить бомбы со специальным зарядом — это всего лишь дело определенного количества времени. Главное отработать сам сценарий действия в случае угрозы со стороны коллективного Запада.

Поэтому я думаю, что конкретно у юго-западных границ мы увидим интересный сценарий маневров, где будут показаны возможные сценарии применения тактического ядерного оружия. Тактическое ядерное оружие может применяться как ракетными войсками из оперативно-тактических наземных сухопутных комплексов, так и военной авиацией, когда тактический боеприпас размещается в авиационных бомбах.

Эти боеприпасы, опять же, может использовать даже дальнобойная артиллерия. Но прежде всего — это оперативно-тактические ракеты, то есть сухопутные наземные комплексы, и авиация, которая может забрасывать эти компактные боеприпасы на расстояние в несколько десятков, а то и нескольких сотен километров.