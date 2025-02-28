Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Текст документа размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно договору страны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами в случае возникновения угрозы суверенитету, конституционному строю или внешним границам Союзного государства.

Помимо этого, Россия и Беларусь будут рассматривать вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства и будут принимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств.

Отдельные положения договора касаются ядерного оружия России. В частности, в статье 6 документа сказано, что страны рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения военных конфликтов, в том числе ядерных, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

В договоре также говорится, что ядерное оружие России может применяться в ответ на использование аналогичного вооружения или других видов оружия массового поражения против России или Беларуси. Кроме того, оно может применяться в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, если эта агрессия создает критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности участников договора.

Договор о безопасности в рамках Союзного государства был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Это была инициатива Беларуси, которую поддержала российская сторона.

Путин ранее отметил, что подписанное соглашение определяет «взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства». По его словам, документ предполагает задействование всех сил, в том числе расположенного в Беларуси российского тактического ядерного оружия для защиты обеих стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что договор о гарантиях взаимной безопасности решает стратегические задачи, передает РИА Новости.

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