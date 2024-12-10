Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территорию республики уже завезли несколько десятков ядерных боеголовок, а вопрос о размещении в стране российской ракетной системы «Орешник» уже в работе. Соответствующие заявления он сделал во время рабочей поездки в город Борисов Минской области, передает агентство БелТА.

О ядерном оружии в Беларуси

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: “А, это шутка, никто ничего не ввез”. Ввезли. А то, что они (иностранные оппоненты. — Прим. RTVI) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — сказал глава республики.

Лукашенко признал, что применение ядерного оружия — это большая ответственность и никто из крупнейших государств после бомбардировки ядерным оружием японских Хиросимы и Нагасаки в 1945 году пока не решался вновь его задействовать. Однако, по словам главы государства, в случае пересечения вражеских войск белорусской границы Минск будет готов ответить на вторжение соответствующим оружием.

«Я предупредил всех своих врагов, “друзей” и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то», — заявил президент.

По его словам, этот вопрос он обсудил с российским президентом Владимиром Путиным. Лукашенко отметил, что речь идет о применении не стратегического, а тактического ядерного оружия. По оценке белорусского лидера, оно может быть в пять раз мощнее российского «Орешника».

Об «Орешнике»

Как утверждает Лукашенко, вся пусковая установка в российском «Орешнике» является белорусской.

«В “Орешнике” вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему (президенту России. — Прим. RTVI) сказал: “Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать — как по атомной станции”. А пусковую установку мы произведем — МЗКТ делает», — заявил Лукашенко.

В то же время он признал, что самостоятельно республика никогда бы не смогла разработать такую ракетную систему.

«Мощное оружие. Нам надо защищаться. Мы бы его никогда не создали с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии. Это многие-многие поколения. Поэтому был поставлен такой вопрос», — добавил глава государства.

По его словам, ракетные комплексы «Орешник» появятся на территории Беларуси в 2025 году, хотя с просьбой о размещении соответствующих комплексов Лукашенко обратился к российскому коллеге только в начале декабря.

Белорусский лидер отметил, что сейчас решается вопрос с местом размещения этого оружия, для которого есть «десятка три площадок». По словам Лукашенко, в качестве одного из вариантов рассматриваются площадки, на которых раньше размещались стратегические ядерные ракеты.

«Установку, конечно, мы сделаем для себя сами — пусковую. Ну а ракету бесплатно россияне нам поставят. Вторая половина будущего года. Ждем. Будем смотреть, что у нас из этого получится», — добавил он.

По его словам, решение о размещении в стране российской установки взбудоражило мир. Лукашенко задался вопросом, «а чего будоражиться?», отметив, что «Орешник» решили привезти в Беларусь в качестве ответа на поставки оружия средней дальности в соседние европейские государства.

Глава республики добавил, что рассчитывает на сдерживающий эффект от размещения «Орешника». Он подчеркнул, что это оружие не является ядерным, а потому не сопряжено с особыми рисками.

«Если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки и какими-то другими БМП, ракетами, они крепко подумают. Потому что ответ будет серьезный. И действительно против этого оружия противоядия нет. Его невозможно перехватить, сбить и так далее», — заметил глава Беларуси.

О применении «Орешника»

По словам Лукашенко, в случае решения о необходимости применения этого оружия запускать ракету будут Москва и Минск вместе, но цели для ударов будет определять только Минск.

«Вот мы выберем (площадки. — Прим. RTVI), потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие [президенту России Владимиру] Путину было одно: «Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете». То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился», — рассказал Лукашенко.

Он также напомнил об эффекте действия «Орешника» по заводу «Южмаш» на Украине, где во времена Советского Союза производилось ракетное оружие.

«Огромный завод. Глубиной 4-5 этажей под землей. Его нет. Один удар «Орешника», и этого завода практически нет. На всю глубину», — отметил он.

Лукашенко признал, что его решения часто не нравятся Западу и за это его стали называть диктатором.

«Да не потому, что я диктатор, а потому, что я делал то, что им не нравится. Но это, видите, пригодилось».