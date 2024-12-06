Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина разместить в республике ракетную систему «Орешник». Об этом он заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Минске, передает «Белта».

«Это значительно усилило бы оборону нашего союза. Нас упрекают: ядерное оружие разместили. А это не ядерное оружие, но очень эффективное», — приводит слова Лукашенко телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Путин заявил, что считает возможным размещение «Орешника» в Беларуси во второй половине 2025 года. Лукашенко отметил, что определять цели поражения «Орешником» будет военно-политическое руководство республики, а обслуживать его должны российские специалисты. По словам Путина, комплексы будут поступать на вооружение России и параллельно в Беларусь.

21 ноября президент России сообщил об испытаниях в боевых условиях новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он отметил, что «цель пуска достигнута»: в украинском Днепре был поражен один из крупнейших промышленных комплексов по производству ракетной техники и другого вооружения.

Путин отметил, что у России есть запас подобных ракет, готовых к применению, и пообещал продолжать испытания «в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются» для страны. Президент пообещал, что Россия будет заранее оповещать мирных жителей Украины и граждан дружественных стран о предстоящих атаках с использованием «Орешника», чтобы они успели эвакуироваться.

В конце ноября Путин допустил возможность удара новым оружием по украинским военным объектам, предприятиям оборонной промышленности и «центрам принятия решений» в Киеве.