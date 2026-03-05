Правительство Финляндии рассматривает возможность об отмене запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Об этом сообщает Yle со ссылкой на правительственные источники.

Ограничения на транспортировку таких вооружений в настоящее время закреплены в Законе о ядерной энергии. В частности, запрет касается транзита по сухопутным и морским районам, а также по воздушному пространству страны.

Минобороны Финляндии разрабатывает инициативу по пересмотру законодательства. Отмену запрета обсуждают в рамках недавнего вступления Финляндии в НАТО и сложной геополитической ситуации в регионе. По данным Yle, если ограничения снимут, то через Финляндию смогут проходить ядерные боеприпасы стран альянса.

В феврале президент Финляндии Александр Стубб говорил, что страна участвует в планировании НАТО по ядерному оружию, но не является и не будет государством, которое обладает им.

3 марта немецкий кабмин сообщил, что Германия и Франция будут сотрудничать в сфере ядерного оружия. Берлин и Париж организовали руководящую группу высокого уровня для работы в этом направлении. Во Франции уверены, что это сотрудничество будет подразумевать консультации страны сочетанию обычных вооружений, противоракетной обороны и ядерных возможностей Франции.

В сообщении также говорится, что ядерное сдерживание будет опираться на ядерные силы США и речь идет об их дополнении.