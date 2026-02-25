США обсуждают с Россией и Китаем проект ядерной сделки на смену договора СНВ-III, передают агентства. Переговоры проходят на фоне обеспокоенности Белого дома возможной активностью Пекина в ядерной сфере. Китайская сторона ее отрицает, настаивая на том, что ядерный потенциал КНР нельзя сравнивать с арсеналами Москвы и Вашингтона.

Будущее после СНВ-III

Как пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на источник в Госдепартаменте США, 23 и 24 февраля американская делегация провела переговоры на Конференции по разоружению в Женеве со своими коллегами из России и Китая. По словам собеседника Reuters, на встречах планировалось обсудить возможность заключения многостороннего договора по контролю над ядерным вооружением, который призван прийти на смену СНВ-III.

В ответ на вопрос о сообщениях про переговоры Китая и США в Женеве официальный представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что китайская делегация в Швейцарии «готова поддерживать связь с делегациями всех стран-участниц и обмениваться мнениями по вопросам, касающимся работы Конференции по разоружению и обзорной Конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия».

Женевские консультации прошли спустя несколько недель после того, как 5 февраля перестал действовать российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III, или New START), заключенный в Праге в 2010 году. Истечение соглашения усилило тревогу в мире по поводу новой гонки вооружений, поскольку СНВ-III оставался последним крупным соглашением между США и Россией, регулирующим арсеналы обеих ядерных держав.

В тот же день, 5 февраля, президент США Дональд Трамп обозначил позицию Вашингтона: вместо утратившего свою юридическую силу документа нужен «новый, усовершенствованный и модернизированный договор».

«Вместо того чтобы продлевать New START (заключенное с плохими условиями для США соглашение, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим экспертам по ядерным вопросам разработку нового, усовершенствованного и модернизированного договора, который сможет действовать в течение длительного времени», — написал Дональд Трамп в Truth Social.

Под этим подразумевается расширение переговорного трека: США заинтересованы в создании более широкого договора по ядерному контролю, который включал бы в себя помимо России еще и Китай.

«Очевидно, президент [США Дональд Трамп] и раньше ясно давал понять, что для достижения реального контроля над вооружениями в XXI веке невозможно обойтись без Китая, учитывая его огромные и быстро растущие запасы», — говорил госсекретарь США Марко Рубио.

Кроме того, высокопоставленный американский чиновник рассказал Reuters, что представители США уже провели двусторонние консультации с двумя другими ядерными державами — Великобританией и Францией. По его мнению, «следующим логичным шагом» станет присутствие за столом переговоров всех пяти постоянных членов Совбеза ООН, обладающих ядерным арсеналом.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов в беседе с RTVI напомнил, что Дональд Трамп намеревался заключить трехстороннее ядерное соглашение с Россией и Китаем еще в 2019 году.

«Теперь же просто продлить СНВ-III не удастся, а обновить его с учетом изменившихся военно-технологических реалий уже не представляется уместным», — отметил эксперт.

Вашингтон обвиняет, Пекин отрицает

Американские политики обеспокоены ядерным потенциалом КНР. 23 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо выступил в Женеве с резким заявлением, связав рост китайского ядерного арсенала с поддержкой со стороны России.

«На момент подписания договора New START у Китая было всего лишь около 200 ядерных боеголовок. Сейчас Пекин близок к тому, чтобы к 2030 году получить расщепляющийся материал, необходимый для производства более чем 1000 ядерных боеголовок. Эта угроза усугубляется российской помощью Китаю в создании реакторов CFR-600, в рамках которой Россия поставляет высокообогащенные урановые топливные сборки для программы, способной производить расщепляющийся материал, необходимый Китаю для расширения своего ядерного арсенала», — говорится в стенограмме речи Кристофера Йо.

По мнению представителя Белого дома, СНВ-III не учитывал «беспрецедентное, целенаправленное, быстрое и непрозрачное наращивание Китаем своего ядерного арсенала». Йо также повторил утверждения американцев о проведении Пекином ядерных испытаний в 2020 году.

В ответ посол КНР в ООН Шэнь Цзянь раскритиковал заявления Кристофера Йо. По словам китайского дипломата, «США выдвинули безосновательные обвинения в том, что Китай провел ядерное испытание», а сам Пекин «решительно выступает против постоянного искажения и очернения своей ядерной политики со стороны некоторых стран».

Шэнь Цзянь добавил, что Вашингтон обвиняет Пекин «в качестве предлога для возобновления ядерных испытаний». Кроме того, он заявил, что КНР не намерена «участвовать в гонке ядерных вооружений», подчеркнув, что китайский ядерный арсенал не идет ни в какое сравнение с американским или российским.

Китайская сторона и ранее высказывалась в подобном ключе, отвергая возможность своего участия в переговорах по новому ядерному договору.

«Позиция Китая в отношении трехсторонних переговоров по контролю над ядерным вооружением между Китаем, США и Россией ясна. Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, и требование к Китаю присоединиться к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе не является ни справедливым, ни разумным», — сказал 3 февраля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2025 года примерно 90% всего ядерного оружия в мире приходилось на Россию и США. Однако ситуация вскоре может измениться: аналитики допустили, что к 2035 году Китай способен нарастить свой ядерный арсенал более чем вдвое — с 600 до 1500 боеголовок.