Эскалация конфликта вокруг Ирана грозит обвалом мирового рынка нефти: аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены могут в ближайшие дни пробить отметку в $100 за баррель и достигнуть $150 к концу месяца, если не будет найдено решение проблемы перевозок через Ормузский пролив. Как сообщает The Guardian, ситуация с поставками сырья оказалась гораздо серьезнее, чем предполагалось изначально.

Экспорт нефти через Ормузский пролив, связывающий крупнейших производителей с мировыми потребителями, практически встал после американо-израильской атаки на Иран более недели назад.

Изначально в Goldman Sachs ожидали сокращения поставок нефти до 15% от обычного уровня, однако блокада, установленная Тегераном, привела к тому, что провозить удается лишь 10%. По оценкам банка, масштаб текущего шока в 17 раз превышает показатели апреля 2022 года, когда цены на нефть взлетали до $110.

Аналитики предупреждают, что если ситуация не начнет разрешаться в течение недели, стоимость барреля неизбежно превысит трехзначные значения. Если же перебои затянутся на весь март, цены на нефть и нефтепродукты рискуют превзойти пиковые значения 2008 и 2022 годов, что повлечет тяжелые последствия для глобальной экономики.

На днях нефть уже подорожала выше $90, продемонстрировав самый значительный недельный рост за последние шесть лет, причем за один только день (в пятницу) прибавка в цене составила $10. Тенденция сохраняется и на выходных: на биржевых торгах IG 8 марта американская нефть торгуется выше $94, что предвещает новый скачок с открытием финансовых рынков.

Эксперты связывают происходящее с окончанием периода «терпимости» рынка к действиям администрации США. Дефицит, достигающий 20 млн баррелей в сутки, бьет по мировым балансам, а признаков ослабления напряженности при этом не видно. Президент Трамп, требующий безоговорочной капитуляции Ирана, похоже, не блефует в своем пренебрежении к болезненным ценам.

Ситуацию усугубляют и заявления официальных лиц. Министр энергетики Катара предупредил, что при продолжении войны все экспортеры Персидского залива будут вынуждены остановить добычу в течение нескольких недель. Нефтехранилища Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта близки к заполнению, и если вывоз станет невозможен, месторождения придется консервировать.