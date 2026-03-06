Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов 6 марта на лондонской бирже ICE превысила $90 за баррель впервые с середины апреля 2024 года.

Как отмечает РБК, с начала недели цены на нефть выросли на 23,8% из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предполагал, что в ближайшее время стоимость нефти может превысить $100 за баррель.

«Цена на нефть с фактической поставкой в Азии уже превышает $90 за баррель для большинства сортов. Цена на нефть марки Murban составляет $96. Цена на нефть в $100 неизбежна», — написал он 5 марта на своей странице в Х.

В конце февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В результате ударов был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи и другие представители руководства страны.

5 марта начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что Израиль начал переход ко второму этапу операции. Предыдущий, по его словам, позволил стране добиться «почти полного» превосходства над Ираном в воздухе и уничтожить 80% его систем ПВО. В ходе новой фазы конфликта израильская армия планирует нанести «больший ущерб основам режима и его военному потенциалу», указал Замир.

Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника писал, что конечной целью совместной военной операции США и Израиля является создание условий для падения правящего в Иране режима аятолл.

Позитивный фактор для России

Аналитик Алексей Потавин в беседе с «БИЗНЕС Online» указал, что в ближайшее время цена нефти будет находиться в пределах $78—85 за баррель. Если конфликт на Ближнем Востоке завершится в течение нескольких недель, котировки способны вернуться к более комфортному уровню $65—70. Однако, если противостояние затянется и страны региона начнут сокращать добычу, стоимость сырья продолжит расти, предупреждает аналитик Николай Дудченко.

По мнению эксперта, для России сложившаяся ситуация в краткосрочной перспективе может оказаться выгодной: азиатские покупатели могут увеличить спрос на отечественную нефть, а дисконты на нее снизятся. Цена российской нефти временно может закрепиться в коридоре $60—70 за баррель.

Руководитель центра аналитики российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин полагает, что участники рынка пока не учитывают в ценах возможность многомесячного конфликта. На долгосрочную перспективу (более года) при отсутствии эскалации справедливая стоимость Brent оценивается чуть выше $70 за баррель.

Бахтин также напомнил о действующем в России бюджетном правиле: на 2026 год установлена цена отсечения в $59 за баррель, которая напрямую влияет на курс рубля. Если этот порог будет снижен, при прочих равных условиях национальная валюта может ослабнуть.