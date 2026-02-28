Целью совместной военной операции США и Израиля в Иране является создание условий для падения правящего режима аятоллы. Об этом Axios сообщил израильский чиновник, отметив, что развитие событий будет зависеть от того, насколько решительно восстанет иранский народ.

Как уточнили источники Axios, израильские удары направлены как на ликвидацию высокопоставленных чиновников, так и на уничтожение ракетной программы. При этом удары США сосредоточены именно на ракетной программе и пусковых установках.

Израильские официальные лица признают, что пока не имеют полной картины, кто именно из иранских лидеров ликвидирован, и для оценки результатов атаки им потребуется еще несколько часов.

Израильские военно-воздушные силы утром в субботу нанесли серию ударов по иранской территории, стремясь поразить верховного лидера Али Хаменеи и других высокопоставленных политических и военных деятелей.

По словам официальных лиц, с которыми ознакомилось издание, под обстрел попали резиденция Хаменеи и правительственный комплекс. Судя по спутниковым снимкам, предоставленным Airbus, первый объект практически полностью разрушен. При этом в Тегеране заверили, что духовный лидер был заранее переправлен в безопасное место.

Среди целей, в частности, президент Масуд Пезешкиан, командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди, главный советник Хаменеи по безопасности Али Шамхани и экс-президент Махмуд Ахмадинежад.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что совместные действия с США создадут условия для того, чтобы «храбрый иранский народ смог взять свою судьбу в свои руки». Он призвал все народы Ирана «сбросить иго тирании». МОССАД создал специальный интернет-ресурс для иранских граждан, чтобы убедить их последовать призыву и восстать против власти.

Президент США Дональд Трамп в своем обращении попросил жителей Ирана оставаться в домах во время бомбардировок. «Когда мы закончим, захватите свое правительство, оно будет в ваших руках. Вероятно, это будет ваш единственный шанс на протяжении многих поколений», — сказал американский лидер, призвав иранцев к восстанию.