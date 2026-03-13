Снятие ограничений с российской нефти, которая находится в транзите, затронет около 100 млн баррелей топлива. Об этом в телеграм-канале сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите», — пояснил он.

По словам Дмитриева, из-за нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение санкций на российские энергоносители становится все более неизбежным, несмотря на сопротивление «части брюссельской бюрократии».

Журналистка Fox News Джеки Хейнрих написала в соцсети Х, что, по данным телеканала, сейчас в транзите находится около 124 млн баррелей нефти российского происхождения.

Вашингтон временно вывел из-под ограничений продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженные на суда к 12 марта, говорится в генеральной лицензии Минфина США.

Действует это разрешение до 11 апреля и не распространяется на транзакции и деятельность, которые связаны с Ираном, иранским правительством, а также товарами и услугами иранского происхождения.

Бессент назвал этот документ одним из шагов для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках, который позволит увеличить «глобальный охват существующих поставок».

Утром 12 марта цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $100 за баррель. Это уже второе превышение трехзначной отметки за последние две недели. Рост котировок произошел на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана и последовавшей за ней сложной ситуацией в Ормузском проливе.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 11 марта предложило высвободить 400 млн баррелей нефти из запасов государств Организации экономического сотрудничества и развития. Bloomberg со ссылкой на министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе сообщал, что это будет самым масштабным решением подобного рода в истории МЭА.

По данным организации, у 32 стран-участников в запах хранится более 1,2 млрд баррелей нефти на случай непредвиденных ситуаций. Этот объем включает в себя крупнейшее хранилище — Стратегический нефтяной резерв США, которые насчитывает 415 млн баррелей. Также МЭА сообщает, что еще около 600 млн баррелей промышленных запасов находятся под государственными обязательствами.

