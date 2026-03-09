Россия не раз предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке поднимут цены на нефть и газ, заявил российский президент Владимир Путин во время совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Глобальный ТЭК под ударом

По его словам, в связи с дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке начали происходить логистические проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов, которые негативным образом отражаются на производстве и глобальных цепочках поставок.

«Россия не раз предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливно-энергетический комплекс. Цены на нефть и газ ограничат поставки этих ресурсов по всему миру и нарушат, безусловно, долгосрочные инвестиционные планы. Судя по всему, это так и происходит», — сказал президент.

Тем самым, наносится урон промышленности и всей системе международных экономических отношений, указал Путин. «Инфляция подрастает, и производство не только нефти и газа, но и производство промышленных товаров страдает», — пояснил глава государства.

Последствия закрытия Ормузского пролива

Сейчас Ормузский пролив, через который в 2025 году прошло около трети мирового экспорта нефти, фактически закрыт, отметил Путин. По его словам, полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования этого маршрута нереально.

«Добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться. Хранилища в регионе заполняются нефтью, которую никак не вывезти, или очень сложно вывезти, или очень дорого вывозить. Изменение логистики не только займет долгое время, но и потребует значительных расходов на инфраструктуру, расширение морских терминалов и так далее», — сказал президент.

Цены на нефть выросли почти до $120

В результате мировые цены на нефть растут, только за последнюю неделю они прибавили более 30% и превысили $119 за баррель, продолжил Путин. Он обратил внимание, что аналогичная тенденция складывается и на глобальном газовом рынке.

«Поставки сжиженного природного газа из Ближнего Востока резко сократились. В регионе снизились производственные мощности, на восстановление которых уйдут недели, а то и месяцы. Оперативно компенсировать выпадающие объемы невозможно. В итоге глобальные цены на газ также растут, по-моему, даже более быстрыми темпами, чем и нефтяные», — заявил российский лидер.

Нынешние высокие цены на сырье носят временный характер, добавил президент.

Конкуренция обостряется

Как отметил Путин, в текущих условиях обостряется конкуренция покупателей за поставщиков энергоресурсов и за обеспечение стабильных и предсказуемых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что Россия всегда выступает надежным поставщиком энергоносителей.

«Очевидно, что глобальная логистика ТЭКа в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке будет меняться в пользу более выгодных, более перспективных рынков», — добавил президент.

Изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к «новой устойчивой ценовой реальности», уверен Путин. В связи с этим он обратил внимание на то, что российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки перед отечественными банками. Глава государства попросил правительство и Центробанк взять этот процесс под контроль.

Путин заверил, что Россия продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Он уточнил, что имеет в виду не только российских партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах Восточной Европы, таких как Словакия и Венгрия.

«Коллеги уже перед встречей в таком широком составе проинформировали меня о том, что мы увеличиваем поставки нашим надежным партнерам, причем сразу в нескольких регионах мира», — сообщил президент.

Россия готова сотрудничать с Европой

В то же время Путин напомнил, что страны Евросоюза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа (СПГ) и намерены полностью запретить такие поставки в 2027 году. В связи с этим перед правительством была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок отечественных энергоресурсов на европейский рынок.

«Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересное направление. Ну и закрепиться там, что самое главное», — пояснил президент.

По его словам, конъюнктура складывается таким образом, что если сейчас Россия переориентируется на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, она может там закрепиться. Он уточнил, что речь идет о государствах, которые выстраивают с Москвой конструктивные деловые отношения долгосрочного характера и где есть устойчивый спрос на энергоресурсы.

Россия готова сотрудничать в том числе со странами Европы, но они должны подтвердить готовность обеспечить устойчивость и стабильность.