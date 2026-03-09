Цены на газ в Европе резко выросли на фоне продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg. В понедельник, 9 марта, котировки эталонных газовых фьючерсов взлетели на 30%, превысив $840 за 1 тыс. куб. м. Последний раз газ торговался на таком уровне в январе 2023 года.

Как указывает Bloomberg, толчком для роста цен на газ послужила ситуация на нефтяном рынке, где на торгах был преодолен ценовой порог в $100 за баррель. Ближневосточные страны, включая Кувейт, Ирак и ОАЭ, вынуждены сокращать добычу, поскольку их хранилища топлива могут вскоре оказаться переполненными. Значительная часть поставок оказалась заблокирована из-за фактического перекрытия Ормузского пролива, тогда как по нефтяной инфраструктуре региона продолжают наноситься удары.

Конфликт на Ближнем Востоке длится уже вторую неделю, и сигналов относительно его скорого завершения не поступало. Продолжающиеся военные действия усиливают нестабильность на энергетических рынках, неся в себе инфляционные риски.

«Рынок постепенно осознает, что перебои поставок всех энергоносителей будут продолжительными. Мы полагаем, что они продлятся около трех месяцев», — отметила стратег Rabobank Флоренс Шмит.

Как пишет Bloomberg, в особенно уязвимом положении оказалась Европа, газохранилища которой опустели после холодной зимы. Чтобы восполнить запасы, региону придется этим летом активно закупать сжиженный природный газ (СПГ), конкурируя с азиатскими потребителями за ограниченный объем поставок.

Один из главных производителей сжиженного природного газа и его поставщик в Европу — Катар. 2 марта катарская энергетическая компания QatarEnergy прекратила производство СПГ на всех принадлежащих ей объектах после того, как принадлежащий ей завод атаковали иранские дроны. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что производство СПГ в Катаре не возобновится до полного прекращения военных действий в регионе.

На фоне продолжающегося конфликта аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на газ в Европе на второй квартал до €63 за мегаватт-час (предыдущий прогноз был €45). Согласно оценке экспертов, экспорт из Катара будет полностью заблокирован до конца марта, а восстановление займет большую часть апреля.

На фоне растущего дефицита нефти и газа цены на уголь достигли самого высокого уровня с ноября 2024 года, пишет Bloomberg. Фьючерсы на уголь Newcastle в понедельник выросли на 9,3%, достигнув $150 за тонну. Подобная динамика связана с тем, что некоторые импортеры, например Тайвань, рассматривают возможность увеличить использование угольных электростанций в случае, если перебои с поставками нефти и газа сохранятся.

Британии хватит газа на два дня

Запасы газа в Великобритании сократились до критического уровня — их хватит всего на двое суток, пишет Daily Mail. По данным National Gas, объем хранилищ упал с 18 000 ГВт-ч в прошлом году до 6 700 ГВт-ч, чего хватит лишь на полтора дня потребления. Аналогичный объем топлива хранится в виде СПГ.

Трейдеры пользуются уязвимостью страны и завышают цены на газ, зная, что у Лондона нет альтернативных вариантов и он будет переплачивать за срочные поставки. Сейчас Великобритания платит самую высокую оптовую цену за газ в Европе, указывает Daily Mail.

«Цена на британском газовом хабе сейчас выше голландского TTF [основного европейского газового хаба] на весь период с настоящего момента до конца мая. До этой недели цена в Великобритании была ниже, чем в ЕС», — пояснила руководитель отдела ценообразования на газ в издательстве Argus Media Наталия Филдинг.

В National Gas заверили, что Великобритания пользуется «широким спектром источников поставок газа, которые обеспечивают гибкость, необходимую для сбалансирования спроса и предложения».