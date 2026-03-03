Война в Иране ведет к росту цен на нефть, а Россия может оказаться основным бенефициаром кризиса. Об этом директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал RTVI.

По словам Белогорьева, нынешний конфликт развивается в самом важном с точки зрения производства нефти, нефтепродуктов и отчасти сжиженного природного газа регионе.

«При этом Иран, очевидно, целенаправленно атакует инфраструктуру арабских стран Персидского залива с тем, чтобы цену войны почувствовали во всем мире — и именно путем подорожания прежде всего энергоресурсов: нефти и газа. Это часть его целенаправленной, насколько можно судить, политики», — сказал Белогорьев.

Такая политика может продолжаться довольно долго, если у Тегерана есть для этого военно-технические возможности, считает эксперт.

Вместе с тем у большинства крупных импортеров нефти есть ее стратегические и коммерческие запасы, продолжил Белогорьев.

«Китай в прошлом году накапливал эти запасы невероятными темпами. Все удивлялись, зачем он это делает. А у него сейчас, по разным оценкам, хватит запасов на 100—120 дней полного отказа от импорта нефти. Поэтому только за счет запасов — это очень важный фактор — рынок может довольно долго жить», — пояснил собеседник RTVI.

Он также напомнил, что «есть много других поставщиков, включая Россию».

«Поэтому сказать, что на рынке будет какой-то острый дефицит нефти, нефтепродуктов, наверное, нельзя. Но цены, безусловно, повысятся. И повысится спрос на ту часть предложений, которая сейчас недооценивается», — порассуждал Белогорьев.

По мнению эксперта, это коснется прежде всего России.

«Вообще Россия выглядит пока, наверное, основным бенефициаром того, как развивается этот кризис. Потому что и цены растут, и дисконты будут снижаться на российскую нефть. И если еще несколько недель продолжатся такие же удары по инфраструктуре, по танкерам, то за российской нефтью будет стоять очередь в азиатских странах. Прежде всего ее будут между собой делить Индия и Китай», — заявил Белогорьев.

По его словам, Индия в январе фактически вдвое сократила закупки российской нефти.

«Но сейчас уже индийские НПЗ рассматривают возможность буквально в ближайшие недели две возобновить масштабные покупки в России. И Китай тоже заинтересован в том, чтобы увеличить закупки, тем более что совсем недавно, в январе, он лишился венесуэльской нефти», — добавил Белогорьев.