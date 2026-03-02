Президент США Дональд Трамп, начав военную операцию против Ирана, пошел ва-банк. Такое мнение главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов высказал в комментарии для RTVI.

«Трамп говорит о том, что он хочет заставить Иран пойти на переговоры и принять условия, которые навязываются. Одновременно и Трамп говорит, и Израиль точно повторяет это постоянно, что должна быть смена режима», — отметил Лукьянов.

Пример Венесуэлы показал, что «уничтожение лидера не обязательно означает смену режима», указал эксперт.

«Трамп рискует. Он пошел ва-банк. Он действует не так, как он привык. Он вообще не любит эти большие кампании, очень не любит. Он всегда старался этого избегать. Но то ли он сам решил, то ли его убедили, что приз в случае свержения иранского режима столь велик, что стоит рискнуть», — продолжил Лукьянов.

По его мнению, американскому лидеру «надо показать очень явный, красивый результат».

«В противном случае его спросят у себя дома прежде всего, зачем это было надо. И, кстати говоря, он действует в нарушение закона, потому что он Конгресс не запросил о разрешении на ведение войны», — подчеркнул Лукьянов.

Таким образом, Трампу необходимо будет продемонстрировать, что либо нынешняя иранская система уничтожена и «дальше все по-другому будет выстраиваться», либо Тегеран «сдался, капитулировал, муллы попросили пощады и готовы теперь работать» с Вашингтоном, полагает Лукьянов.

Интерес Израиля в нынешней войне «гораздо проще», считает собеседник RTVI.

«Израиль, судя по всему, хочет повторить в Иране то, что они сделали в Сирии после свержения Башара Асада. Они просто уничтожили целенаправленными ударами весь военный потенциал Сирии, на всякий случай. Кто там придет, кто будет — неважно. Главное, чтобы это была страна, лишенная какой-либо возможности нести угрозу Израилю», — пояснил Лукьянов.

При этом, по мнению Лукьянова, во время 12-дневной войны в 2025 году иранская система показала, что «удивительно способна к регенерации». «Уничтожение фактически всего или почти всего военного руководства в июне прошлого года не привело к коллапсу системы управления и прекращению боевых действий», — напомнил эксперт.