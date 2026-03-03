Нефтяные котировки взлетели до многомесячных максимумов после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Стоимость барреля Brent в ходе торгов 3 марта поднималась выше 84 долларов, что не наблюдалось с июля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 13:35 по московскому времени цена эталонного сорта составляла 83,02 доллара, прибавив 6,79% к уровню предыдущего закрытия. Уже через десять минут рост усилился до 6,92%, а баррель подорожал до 83,12 доллара. В пике стоимость майских фьючерсов достигала 84,29 доллара — плюс 8,42%.

За первые дни недели нефть подорожала более чем на 15%. Трейдеры отыгрывают эскалацию ближневосточного конфликта, где 28 февраля начались боевые действия против Ирана, который уже нанес ответные удары.

Следом за Brent выросли и цены на американскую WTI. Апрельские контракты торговались на уровне 76,14 доллара за баррель, что на 6,89% выше предыдущих значений.

Одновременно с нефтяным ралли обострилась ситуация в Ормузском проливе — важнейшем маршруте транспортировки ближневосточной нефти. Судоходство там практически парализовано. Представитель командования КСИР Ибрахим Джабари предупредил, что любой корабль, рискнувший пройти через пролив, будет уничтожен.

На этом фоне дорожает и газ. Европейские фьючерсы обновили рекорд 2023 года, поднявшись до 700 долларов за тысячу кубометров.