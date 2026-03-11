Международное энергетическое агентство предложило высвободить 400 млн баррелей нефти из запасов стран Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе.

Как отмечает агентство, такой шаг продиктован стремлением правительств стран-участников ОЭСР сдержать резкий рост цен на энергоносители, вызванный войной на Ближнем Востоке и приостановкой поставок через Ормузский пролив. Сообщается также, что это будет самым масштабным решением подобного рода в истории организации.

Министр финансов Франции Ролан Лекюр сообщил, что вопрос о высвобождении запасов нефти будет обсуждаться на встрече лидеров стран «Большой семерки». Представители государств, входящих в состав этого объединения, поддержали идею «активных мер», однако не представили подробностей о потенциальных масштабах планируемого шага.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, в свою очередь, заявила, что Токио приступит к высвобождению нефти из собственных стратегических запасов 16 марта. Райхе отметила, что Германия приступит к этой процедуре после того, как предложение МЭА будет утверждено официально.

По информации организации, у 32 стран-участников в запах хранится более 1,2 млрд баррелей нефти на случай непредвиденных ситуаций. Этот объем включает в себя крупнейшее хранилище — Стратегический нефтяной резерв США, насчитывающий 415 млн баррелей. Помимо этого, отмечает Bloomberg, еще около 600 млн баррелей промышленных запасов находятся под государственными обязательствами.

Сообщается, что эти страны обязаны хранить резервы нефти, которых будет достаточно не менее, чем на 90 суток. В их объем могут входить запасы, предназначенные как исключительно для чрезвычайных ситуаций, так и для коммерческих целей, либо резервы, хранящиеся в рамках двусторонних соглашений.

Как пишет агентство, ряд трейдеров и аналитиков выразили сомнение в том, что власти стран-потребителей нефти смогут достаточно быстро использовать запасы, чтобы восполнить сформировавшийся дефицит предложения.

По словам представителей финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co высвобождение заявленных объемов нефти обеспечит реальный приток лишь в 1,2 млн баррелей в день, что не сможет компенсировать потенциальный убыток. Руководитель отдела стратегии товарных рынков также отметила, что наибольшую долю из этого объема обеспечит нефть из запасов США.