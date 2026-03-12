На лондонской бирже ICE цена на нефть марки Brent вновь превысила отметку в $100 за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 06:00 мск, майские фьючерсы подорожали на 14,33%, до $100,39 за баррель.

Это уже второе превышение трехзначной отметки за последние две недели. Рост котировок произошел после начала военной операции США и Израиля против Ирана и последовавшей за ней сложной ситуацией в Ормузском проливе.

9 марта стоимость нефти Brent резко выросла, превысив $111 за баррель, а на пике ее цена была $119,5 — впервые с лета 2022 года. Вечером того же дня, после слов американского президента Дональда Трампа о том, что война с Ираном «практически завершена», цена упала ниже $90 за баррель.

11 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить 400 млн баррелей нефти из запасов стран Организации экономического сотрудничества и развития. Bloomberg со ссылкой на министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе писал, что это будет самым масштабным решением подобного рода в истории организации.

По информации МЭА, у 32 стран-участников в запах хранится более 1,2 млрд баррелей нефти на случай непредвиденных ситуаций. Этот объем включает в себя крупнейшее хранилище — Стратегический нефтяной резерв США, насчитывающий 415 млн баррелей. Помимо этого, отмечает агентство, еще около 600 млн баррелей промышленных запасов находятся под государственными обязательствами.

Позже Трамп заявил, что США задействуют стратегический резерв. По словам президента, цены снизятся. Глава Минэнерго Крис Райт уточнил, что Соединенные Штаты высвободят 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва. После этого майские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE подорожали на 12,3%, до $98,63 за баррель.