Вашингтон ускоряет переброску еще нескольких тысяч морских пехотинцев и моряков на Ближний Восток, передает NBC News со ссылкой на источники.

По данных собеседников телеканала, 11-й экспедиционный отряд морской пехоты (MEU), в который входят как минимум 2,2 тыс. морских пехотинцев, в ближайшие дни должен отправиться из Сан-Диего.

Также источник отметил, что 11-й MEU перебросят на десантно-штурмовом корабле USS Boxer и, скорее всего, в сопровождении еще как минимум одного или двух кораблей.

19 марта Reuters писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки на Ближний Восток дополнительных войск и расширения операций против Ирана. Обсуждались варианты с обеспечением безопасного прохода танкеров через Ормузский пролив силами ВВС и ВМС, а также возможным размещением сухопутных подразделений на острове Харк, который является ключевым центром иранского нефтяного экспорта.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что европейские страны — союзники США не хотят присоединяться к американской коалиции для возобновления работы Ормузского пролива и противостоят давлению администрации Трампа.

15 марта Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном о вступлении в коалицию. Позже американский президент заявил, что Лондон готов присоединиться к союзу, а Макрон согласен «на 8 из 10». Однако знакомый с ситуацией источник Axios утверждает, что Макрон не дал однозначного ответа, что на данный момент означает отказ.