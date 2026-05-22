Корпус быстрого реагирования НАТО под британским командованием (ARRC) провел учения на заброшенной платформе станции лондонского метро «Чаринг-Кросс», пишет The Independent. По данным издания, там военные отрабатывали нанесение ударов в глубину тыла в случае возможного нападения России на союзные силы, в том числе в странах Балтии. Параллельно британские и другие силы НАТО участвовали в операции «Весенний шторм» в Эстонии.

Снаряжение в «штаб» завозили ночью на специальных тележках, говорится в статье. В ходе операции, получившей название «Аркада Страйк», проверялось, могут ли силы альянса глушить российские средства связи и сбивать беспилотники. По данным Independent, британские военные осознанно выбрали это место, так как Великобритания сильно отстала от скандинавских, прибалтийских стран и Польши в подготовке населения к возможной войне.

Bloomberg пишет, что в учениях были задействованы сотни британских солдат, искусственный интеллект и цифровая система Asgard. В рамках тренировок отрабатывался план нанесения удара по 22 дивизиям российских войск, продвигающимся к восточному флангу НАТО.

Глава Сухопутного командования НАТО американский генерал Кристофер Донахью предупредил, что у альянса мало времени: «Готовность к выполнению миссии к 2030 году — это не лозунг. Это то, что мы должны сделать».

По данным источников в британском Минобороны, запасов дронов стране хватит лишь на неделю при расходе в несколько сотен единиц в день. Издание отмечает, что на Украине БПЛА применяют тысячами в сутки.

«Беспилотники расширили поле боя как по горизонтали, так и по вертикали. Недорогие беспилотные аппараты и барражирующие боеприпасы теперь дают каждому командиру беспрецедентные возможности для разведки и точного поражения целей», — заявил Донахью.

НАТО сильно отстает, говорится в статье: Украина и Россия быстро наладили массовое производство дронов, входящие в альянс страны потратили бы на это десятилетия. Кроме того, Минобороны Великобритании выявило дефицит в 28 млрд фунтов на модернизацию техники, отмечает Independent.

«Неспособность учиться, адаптироваться и применять уроки современного поля боя, причем делать это быстрее противника, ставит под угрозу и наше сдерживание, и наши планы обороны. Поэтому эти учения проходят в критически важное время», — заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.