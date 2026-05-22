Правоохранительные органы Литвы задержали 27 человек, включая 13 сотрудников силовых структур, в ходе расследования по делу о контрабанде сигарет с использованием метеорологических воздушных шаров. Об этом заявил заместитель генерального комиссара полиции Марюс Драудвила, сообщает LRT.

Драудвила отметил, что часть крупномасштабной операции также была направлена на выявление коррупционных схем и их участников. Среди задержанных силовиков оказались 10 полицейских, (восемь патрульных и два следователя), а также три сотрудника Службы охраны государственной границы Литвы.

Он рассказал, что организованная преступная группа использовала GPS-оборудование для определения мест приземления шаров, а также зашифрованные средства связи.

В ходе операции провели 74 обыска, в которых принимали участие более 100 полицейских. Они изъяли тепловизоры, беспилотники, GPS-передатчики, радиостанции, SIM-карты, маски и упаковочные материалы.

Драудвила сообщил, что должностные лица передавали контрабандистам оперативную информацию. Задержанные сотрудники были отстранены от службы и в ближайшее время будут уволены.

Главный прокурор отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Мартинас Йовайша уточнил, что расследование включает обвинения в контрабанде, преступном сговоре и пособничестве иностранному государству в деятельности против Литвы. По его словам, дело также связано со сбоями в работе аэропорта из-за полетов метеошаров с контрабандными сигаретами.