Директор национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку. Об этом она лично сообщила президенту Дональду Трампу на встрече в Овальном кабинете. Как сообщает Fox News, окончательно Габбард покинет пост 30 июня.

Причина ухода с должности — тяжелая болезнь мужа Абрахама Уильямса. «Абрахам недавно получил диагноз: крайне редкая форма рака костей», — цитирует Fox News письмо Габбард об отставке.

По ее словам, в ближайшие недели и месяцы его ждут серьезные испытания. «В этот момент я должна покинуть государственную службу, чтобы быть рядом с ним и всячески поддержать его в этой борьбе», — сказала она.

В письме Габбард также рассказала, что ее супруг был для нее опорой все 11 лет брака — в том числе во время командировки в Восточную Африку и многочисленных политических кампаний. «Я не могу просить его в одиночку пройти через эту борьбу, пока я продолжаю занимать эту напряженную и требующую много времени должность», — подчеркнула директор нацразведки.

Она выразила Трампу «глубокую благодарность за оказанное доверие», добавив, что «предстоит еще важная работа», и пообещала «плавную и тщательную» передачу дел.

О том, что Габбард планирует покинуть пост, также сообщила Wall Street Journal. Газета обращает внимание на то, что Габбард не принимала активного участия в обсуждении войны против Ирана, а также часто выступала с заявлениями, противоречащими официальной позиции администрации по поводу конфликта на Ближнем Востоке, утверждая, что у США и Израиля разные цели и что Тегеран не предпринимал никаких усилий для восстановления своей ядерной программы после американских ударов по трем ядерным объектам в прошлом году.

Габбард служила в Ираке, она подполковник в отставке. За время своей работы она сократила штат ведомства, рассекретила более полумиллиона страниц правительственных документов — в том числе связанных с расследованием о предполагаемых связях Трампа с Россией, а также с убийствами Джона и Роберта Кеннеди.

Среди этих материалов также оказались документы, которые, по ее словам, доказывают, что чиновники администрации экс-президента США Барака Обамы использовали разведданные о вероятном российском вмешательстве в выборы 2016 года против Трампа.

Один из ее близких соратников, Джо Кент, ушел в отставку в марте с поста главы Национального контртеррористического центра США. Кроме того, с начала года свои посты покинули министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, генеральный прокурор Пэм Бонди, министр труда Лори Чавес-ДеРемер, а также ряд высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности и здравоохранения, отмечает WSJ.