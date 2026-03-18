Военно-воздушные силы ЦАХАЛ не проводили ударов по целям в районе АЭС «Бушер» и в то время, когда, по данным «Росатома», произошел удар по атомной электростанции. Об этом RTVI рассказал источник в силовых структурах Израиля.

«ВВС ЦАХАЛ не проводили ударов по целям в указанный отрезок времени в районе периметра АЭС», — заявил источник в израильских силовых структурах на вопрос о том, нанесла ли удар Армия обороны Израиля.

Накануне в «Росатоме» заявили, что 17 марта в 18.11 по московскому времени был нанесен удар по АЭС «Бушер» — он пришелся по территории, прилегающей к зданию метрологической службы в непосредственной близости от действующего энергоблока. По словам главы корпорации Алексея Лихачева, этот удар стал первым с начала боевых действий в Иране. Кто именно совершил атаку, не сообщается.

Ранее постпред России при международных организаций в Вене Михаил Ульянов говорил, что взрывы раздавались примерно в километре от линии физической защиты атомной электростанции.