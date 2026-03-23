Иран может заминировать судоходные пути в Персидском заливе, если США и Израиль решат предпринять атаку на побережье или острова Исламской республики. Об этом заявили в Совете обороны страны.

«Любая попытка врага совершить нападение на побережье или острова Ирана приведет к минированию всех судоходных путей в Персидском заливе различными типами морских мин», — цитирует заявление ведомства агентство Anadolu.

В таком случае судоходство в Персидском заливе столкнется с теми же проблемами, что и в Ормузском проливе, причем на длительный срок. При этом корабли тех стран, которые не поддерживают американо-израильскую операцию, должны координировать проход с Ираном.

В субботу президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: Тегеран в течение 48 часов должен открыть проход через Ормузский пролив, иначе начнутся удары по иранским электростанциям. Утром 23 марта жители Тегерана сообщили об отключении электричества в нескольких районах столицы.

Также в понедельник Тегеран предупредил, что начнет атаковать водную и энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива, если будут удары по электросети.

В конце января RTVI писал о том, что Иран может начать минировать Персидский залив, если подвергнется атакам со стороны США. На тот момент до войны на Ближнем Востоке оставался еще месяц.

Ранее Иран проводил учения по быстрой установке морских мин, а также на практике применял эту тактику в 1980-х — во время ирано-иракской войны.