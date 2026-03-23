Власти Ирана предупредили, что начнут наносить удары по водной и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, если США будут атаковать электростанции Исламской республики. Как пишет агентство Reuters, эти угрозы вызывают опасения, связанные с опреснением воды в регионе.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 21 марта, выдвинул ультиматум: Иран должен снять блокаду с Ормузского пролива в течение 48 часов, иначе Соединенные Штаты начнут атаковать иранские электростанции. Срок ультиматума истекает в понедельник вечером 23 марта.

«Если враг нанесет удар по топливной и энергетической инфраструктуре Ирана, то в соответствии с предыдущими предупреждениями, целью станет вся энергетическая инфраструктура, а также информационные технологии и установки по опреснению воды, принадлежащие США и режиму в регионе», — заявил представитель армии Ирана Ибрагим Зольфакари.

Reuters подчеркивает, что для стран Персидского залива, которые потребляют в пять раз больше электроэнергии на душу населения, чем Иран, последствия могут быть катастрофическими. Города в пустынной местности стали пригодными для жизни отчасти благодаря работе опреснительных установок. К примеру, в Катаре и Бахрейне они производят 100% потребляемой воды.

«Такие установки используют морскую воду для удовлетворения более 80% потребностей в питьевой воде в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​50% водоснабжения Саудовской Аравии», — добавили в агентстве.

Газета The New York Times со ссылкой на жителей Тегерана пишет, что после массированных ударов, под которые попали несколько районов города утром 23 марта, в иранской столице пропало электричество.