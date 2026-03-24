Президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о переговорах с Ираном и решил приостановить удары по электростанциям и энергоинфраструктуре страны. Однако в Тегеране о переговорах ничего не слышали и начали отрицать любые контакты с Вашингтоном на тему мира. Президент Ирана Масуд Пезешкиан даже обвинил Трампа в том, что тот просто пытается сбить цены на нефть. Подробнее о «диалоге, которого не было», — в материале RTVI.

Переговоры были?

Военная операция, начатая Соединенными Штатами и Израилем 28 февраля, уже затронула не только Иран как главную цель, но страны Персидского залива. Они никак не участвовали в конфликте, единственная проблема для Тегерана — там находятся американские военные базы. Поэтому война по касательной задела и их.

Больше всего пострадала мировая торговля нефти и газа, ведь Иран фактически заблокировал Ормузский пролив — через него проходит около 20% всего «черного золота» и сжиженного природного газа. На этом фоне цены, ожидаемо, взлетели вверх. К примеру, на данный момент стоимость нефти марки Brent приблизилась к $120 за баррель.

21 марта Трамп выдвинул иранцам ультиматум: Иран должен открыть пролив в течение 48 часов, иначе США начнут наносить удары по электростанциям Исламской республики. В ответ на это Тегеран пригрозил бить по энергетической инфраструктуре и установкам по опреснению воды в странах Персидского залива.

Агентство Reuters отмечало, что эти государства потребляют в пять раз больше электроэнергии на душу населения, чем Иран. Кроме того, опреснительные установки производят 100% потребляемой воды в Катаре и Бахрейне, удовлетворяют 80% потребностей ОАЭ в питьевой воде и отвечают за 50% водоснабжения Саудовской Аравии. Помимо этого, иранские власти рассказали о возможном минировании Персидского залива.

Буквально через несколько часов Трамп опубликовал новое сообщение:

«С удовлетворением сообщаю, что США и Иран провели за последние два дня очень хорошие и продуктивные переговоры, направленные на полное и всеобъемлющее урегулирование наших разногласий на Ближнем Востоке. Учитывая тон и характер этих глубоких, детальных и конструктивных бесед, которые продлятся всю неделю, я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней в зависимости от успеха текущих встреч и обсуждений», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Переговоров не было?

Практически сразу после заявлений Трампа цены на нефть откатились ниже отметки в $100 за баррель. Но до сих пор непонятно, были ли переговоры на самом деле. Президент Ирана Масуд Пезешкиан со ссылкой на МИД страны опроверг слова главы Белого дома.

«Переговоров между Тегераном и Вашингтоном нет. Заявления президента США сделаны в контексте попытки снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов», — написал он в своем Telegram-канале.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что в качестве посредников в переговорах выступают Турция, Египет и Пакистан — именно они передают сообщения между Соединенными Штатами и Исламской республикой. Издание также пишет, что последние две недели Турция, Саудовская Аравия и Оман неофициально вели переговоры с Тегераном, добиваясь согласия на перемирие.

В беседе с Axios израильский чиновник рассказал, что американские представители поддерживают связь со спикером иранского парламента Мохаммадом‑Багер Галибафом. Дональд Трамп не стал называть имя «связного», но отметил, что не хочет его убивать.

«Мы имеем дело с человеком, которого я считаю наиболее уважаемым, а не с верховным лидером, от него мы ничего не слышали», — подчеркнул американский лидер.

Галибаф — бывший генерал Корпуса стражей исламской революции, экс-мэр Тегерана и близкий соратник нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Переговоры будут?

Все тот же Axios пишет, что страны-посредники «пытаются созвать встречу» в Исламабаде. Предполагается, что в ней примут участие Галибаф и «другие официальные лица» Ирана, а со стороны Соединенных Штатов — спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и, вероятно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ynet все также со ссылкой на источник уже даже назвало дату окончания войны с Ираном: 9 апреля.

«Окончание войны 9 апреля позволит Трампу приехать в Израиль в День независимости [будет отмечаться 21-22 апреля], чтобы получить Премию Израиля», — рассказал собеседник издания, также добавив, что переговоры пройдут на этой неделе в Пакистане.

23 марта Дональд Трамп рассказал CNN, что Соединенные Штаты и Иран уже достигли соглашения по 15 пунктам. Однако уточнил только один из них. По словам главы Белого дома, Тегеран обязался не обладать ядерным оружием. При этом президент США подчеркнул: Вашингтон хочет не только того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, но и чтобы Соединенные Штаты получили в свое распоряжение иранский высокообогащенный уран.