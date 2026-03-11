Израиль может убить нового верховного лидера Моджтабу Хаменеи, которого избрали на этот пост после убийства его отца Али Хаменеи. Источники The Wall Street Journal отмечают, что президент США Дональд Трамп поддержит операцию, если новый глава Ирана не выполнит требования Вашингтона. Также и Соединенные Штаты, и Израиль говорили, что любой новый «неугодный» рахбар «не продержится долго». Насколько легко избрать верховного лидера Исламской республики и сколько кандидатов осталось в Иране — в материале RTVI.

Не устраивающий лидер

Израиль совместно с США начал наносить удары по Ирану 28 февраля, в результате атак погиб верховный лидер (рахбар) страны Али Хаменеи, который правил Исламской республикой с 1989 года. Утром 8 марта Совет экспертов, по штабу которого также наносились удары, в итоге выбрал в качестве преемника убитого рахбара его второго сына — Моджтабу Хаменеи.

Впрочем, эта кандидатура вряд ли устроит Соединенные Штаты и Израиль. 4 марта израильский министр обороны Исраэль Кац назвал целью для ликвидации любого, кто станет новым верховным лидером. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что новый верховный лидер «не продержится долго» без одобрения Вашингтона.

«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые десять лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать», — подчеркнул глава Белого дома в разговоре с ABC News.

10 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп поддержит убийство Израилем Хаменеи-младшего, если тот не выполнит требования Вашингтона. В частности, речь идет о прекращении ядерных разработок. При этом собеседники WSJ отметили, что в Белом доме воспринимают нового верховного лидера как «бескомпромиссного преемника» своего отца, который вряд ли откажется от стремления Ирана создать ядерное оружие или согласится на переговоры на выходных Вашингтону условиях.

Если судить по последним заявлениям и информации источников, угроза жизни нового верховного лидера Ирана очень велика. 9 марта иранские СМИ предположили, что Моджтаба Хаменеи уже мог быть ранен.

Как стать верховным лидером

Младший научный сотрудник ИМЭМО РАН и автор телеграм-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева рассказала RTVI, что критериев для выбора нового верховного лидера (рахбара) по 109 статье действующей конституции всего три:

Религиозная компетентность (иджтихад) предпочтительно высокого уровня; Моральные качества — справедливость и благочестие; Управленческие способности — «политическая и социальная проницательность, благоразумие, твердость и способность управлять государством».

За выбор главы государства отвечает Совет экспертов — орган, в который входят 88 высокопоставленных исламских богословов (муджтахидов). Их избирают раз в восемь лет, а до этого проверяет Совет стражей конституции, отбираемый лично верховным лидером. Совет экспертов помимо Моджтабы Хаменеи рассматривал в том числе кандидатуры Ахмада Арафи, Мохаммада Хосейни-Бушехри, Хасана Хомейни и Хасана Рухани, отметила Евдокия Добрева.

«Против назначения своего второго сына преемником высказывался еще при жизни сам Сейед Али Хаменеи, подчеркивая, что это противоречит фундаментальным принципам Исламской республики. Он называл такую идею «антиреспубликанской», утверждая, что Иран строился как антимонархическая система, где Совет экспертов избирает компетентного лидера независимо, а не по принципу наследования власти», — подчеркнула эксперт в разговоре с RTVI.

Кроме того, Моджтаба Хаменеи не обладает достаточно высоким богословским рангом, добавила эксперт. Новый верховный лидер является худжат аль-исламом, а это средний уровень в шиитской иерархии клириков.

«Однако это не является формальным ограничением, так как по конституции 1989 года достаточно обладать компетенциями в фикхе (исламском праве), а не быть великим аятоллой (марджа’ ат-таклид). Изменение конституции после смерти первого лидера Ирана Рухоллы Хомейни снизило планку и позволило Хаменеи быть выбранным на этот пост. Хотя на тот момент Хаменеи был лишь худжат аль-исламом, как и его сын сейчас», — рассказала Евдокия Добрева.

До поправок к Конституции Ирана 1989 года рахбар должен был обладать титулом марджа’ ат-таклид («пример для подражания»), схожим с аятолла аль-узма («величайший аятолла»). Однако изменения понизили требования к верховному лидеру — теперь им может стать любой авторитетный муджтахид.

Сколько лидеров «в запасе» у Ирана

Как отметила эксперт, круг кандидатов в рахбары в Иране благодаря изменениям в конституции резко расширяется.

«Если в статусе аятоллы в мире 82 человека, 67 из которых проживают в Иране, то статус худжат аль-ислам в иранских духовных семинариях (хаузах) Кума и Мешхеда ежегодно получают около 2500 человек. Вероятно, это десятки тысяч активных носителей титула среди клириков. Многие из них занимают посты в политике, Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и министерствах, но большинство остаются в религиозной сфере без публичной известности», — рассказала RTVI Евдокия Добрева.

По словам эксперта, присвоение этого среднего уровень в иерархии шиитского духовенства наделяет человека иджтихадом, то есть правом толковать священные мусульманские тексты — хадисы и сунну, а также издавать рекомендации для мусульман. И чем выше статус представителя духовенства, тем более широкое влияние имеют их рекомендации. Наивысшая форма такой рекомендации — фетва, обязательное для исполнения всеми шиитами указание.

«Например, после убийства аятоллы Али Хаменеи несколько шиитских деятелей издали фетву о священной войне (джихаде) против США и Израиля. Такая фетва послужит инструментом как мобилизации населения страны на ее оборону, так и активизации шиитских общин по всему региону — в войну вступила «Хезболла» в Ливане и шиитские ополчения в Ираке», — отметила эксперт в беседе с RTVI.

Другим примером фетвы, повлиявшей на ход истории, стала фетва, изданная великим аятоллой Аль-Систани в Ираке в 2014 году, мобилизовавшая шиитов для войны против ИГИЛ*, заключила Евдокия Добрева.

* Организация признана в России террористической и запрещена