США направляют подкрепление на Ближний Восток в условиях обострения войны с Ираном. В Вашингтоне и вовсе оставляют открытой возможность вторжения в Исламскую республику наземными силами. Немаловажную роль в этом могут сыграть иракские курды. Подробнее — в материале RTVI.

К Ирану стягивается все больше сил США

2 марта президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет допустили возможность отправки американских сухопутных войск в Иран. Трамп отметил, что готов пойти на такой шаг «в случае необходимости», а Хегсет заверил, что война с Тегераном не станет для американцев очередным многолетним конфликтом на Ближнем Востоке.

Это серьезный разворот в риторике Вашингтона за более чем полгода. Во время прошлогодней ирано-израильской войны Трамп заявлял, что наземное военное вторжение в Иран — это самая крайняя мера.

Теперь же, всего через несколько дней после обострения конфликта с Ираном, Пентагон наращивает свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Дэн Кейн сообщил, что в регион направляются дополнительные американские войска и истребители. Такие слова военачальника могут противоречить заявлению Хегсета, указывая «на затяжную военную кампанию», отмечает The New York Times.

При этом представитель военного командования не уточнил ни количество дополнительных сил, ни места их базирования. Между тем источник The Washington Post в американских госструктурах раскрыл, что в антииранской операции «Эпическая ярость» уже задействовано около 50 тысяч военнослужащих США.

Однако значительную долю этих сил составляют авиация, флот и персонал авиабаз — подразделения, которые не применяются в наземных наступательных операциях, сказал RTVI эксперт по иранской военной тематике, ведущий научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его мнению, американских сил в регионе сейчас недостаточно для наземного вторжения в Иран.

«В 2003 году для свержения Саддама Хусейна и оккупации Ирака США и Великобритания сосредоточили группировку совокупную более полумиллиона человек. Из них американцев там было в общей порядка 460 тысяч. Из них в наземную группировку входило около 340 тысяч человек, и эту группировку сосредотачивали примерно три месяца», — напомнил Юрий Лямин.

И при этом Ирак, добавил эксперт, гораздо меньше Ирана — и по территории, и по населению, и по численности вооруженных сил.

Израиль делает ставку на курдов

Важным игроком на Ближнем Востоке постепенно становится Иракский Курдистан, он же Курдский автономный район на севере Ирака. Там находится ключевой военный объект США — авиабаза Эрбиль.

В январе Багдад объявил о полном выводе американских военных со всей своей территории, кроме Иракского Курдистана. Источник Reuters сообщал, что Пентагон сократит свои войска в Ираке до 2 000 военнослужащих, сосредоточив их по большей части в Эрбиле. Для сравнения, в 2007 году в этой стране располагалось до 160 000 военных из США.

Тесно связанные с курдским меньшинством Ирана иракские курды не только разместили вдоль границы с Исламской республикой многотысячную армию, но и удерживают важные по мере эскалации войны районы, пишет Axios.

Как передает портал со ссылкой на трех источников, уже на следующий день после начала американских ударов по Ирану Дональд Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке Масудом Барзани и Бафелем Талабани, обсудив с ними дальнейшую стратегию боевых действий.

По словам одного из источников Axios, переговоры Трампа с Барзани и Талабани стали «кульминацией многомесячной закулисной лоббистской работы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху». Израиль десятилетиями выстраивал военные и разведывательные связи с курдами в Сирии, Ираке и Иране, отмечает издание.

«Общепринятое мнение, и, безусловно, мнение Нетаньяху, заключается в том, что курды вот-вот выйдут из тени… и что они восстанут», — сказал собеседник Axios.

Курдские бойцы «пешмерга» (в переводе с курдского — «те, кто встречает смерть») имеют богатый боевой опыт, накопленный за годы сражений в Ираке и в ходе кампании против ИГИЛ* в Сирии. Их участие в боях с Ираном способно существенно расширить рамки воздушной кампании, которую ведут США и Израиль, рассуждает Axios.

Курдские формирования — один из вероятных «соблазнительных» инструментов, который США и Израиль могли бы рассматривать как «таран» против Ирана, говорит эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин. По его словам, потенциально возможен сценарий, при котором курдские отряды при поддержке американцев и израильтян попытаются прорваться на территорию Ирана и занять там районы, населенные курдами.

«Вопрос в том, что тогда делать дальше. У курдских группировок в курдских районах имеется поддержка среди населения, но если они будут продвигаться дальше, то там их будут воспринимать как чужаков, даже если их будут сопровождать небольшие группы американского спецназа», — отметил в разговоре с RTVI Юрий Лямин.

Как может выглядеть наземная операция в Иране

Кто владеет высотами, тот имеет преимущество и в обороне, и в наступлении. Если посмотреть на карту высот Ирана, становится понятно, что наземная операция легкой прогулкой для США и Израиля не будет и повлечет за собой большие потери. Если такое решение было бы принято, то мы бы увидели отработку маневров со стороны армии Израиля и США.

«Рельеф Ирана не очень благоволит наземным операциям, особенно плохо подготовленным, по той причине, что значительную часть Ирана занимают горы. Так что если подготавливать именно крупномасштабную наступательную наземную операцию, то это нужно собирать крупную группировку войск, на что потребуется немало времени и денег», — сказал RTVI эксперт по иранской военной тематике Юрий Лямин.

Взаимодействие армии Израиля с ВС США против Ирана отрабатывалось на учениях много лет. В частности, в январе 2023 года прошли самые масштабные учения в истории Juniper Oak и то, что мы видим сейчас — репетировали именно тогда. В учениях было задействовано 7900 военнослужащих (6400 американцев и 1500 израильтян), 142 боевых самолета (100 американских, 42 израильских), двенадцать военных кораблей (включая подводную лодку), а также были задействованы силы во всех областях (море, воздух, земля, космос и киберпространство).

Наземная высадка в ходе этих учений не отрабатывалась. Отсюда можно предположить, что Трамп, угрожая вводом войск, блефует. Однако какие учения отрабатывали подразделения курдов в Ираке, мы не знаем. Израильский военный эксперт Давид Гендельман в своих соцсетях пишет, что работа с курдами ведется в контексте партизанской борьбы на территории Ирана.

«Сам по себе иранский режим крепкий орешек, наземной группировки нет, Трамп только сказал „может быть“. Тайная работа с атаманами Зелёными, профессорами Плейшнерами и разнообразными курдами ведется, но наша реальная практическая задача сейчас это максимальное снижение военных и вообще силовых возможностей режима. Меньше ракет, ПВО, складов, генералов, ядерных объектов, заводов, газет, пароходов. Зашуруют потом партизаны и скинут режим — хорошо, не зашуруют — значит режим останется, но труба будет пониже и дым пожиже. А потом можно еще прилететь», — говорит Гендельман.

Логика военных такова — будет операция или нет, подготовка к ней должна вестись. Уже несколько дней военные корреспонденты фиксируют атаки США по пограничным объектам в районе Восточного Курдистана на западе Ирана.

«После тяжелых воздушных атак Израиля и Соединенных Штатов по целям в Курдистане, город Мариван подвергся сильной бомбардировке рано утром. В новой волне атак целые районы вокруг города были уничтожены до основания. С прошлой ночи некоторые люди эвакуировали город в близлежащие деревни из-за страха перед атаками», — пишет военный корреспондент Олег Блохин и публикует видео с разрушениями.

Еще одна причина, по которой Трамп не решится на наземную операцию своими войсками, кроется в сложившейся в США практике применения военной силы за пределами США без разрешения Конгресса.

Исторически сложилось так, что президент может применять военную силу без получения разрешения Конгресса и без учета соблюдения международного права, если это отвечает интересам США и не приведет к «длительным и существенным военным столкновениям» и угрозам американским войскам, то есть не будет преодолен ощутимый порог потерь. Отсюда заявления министра обороны и самого Трампа, что это не повторение Ирака и все займет не больше 3-4 недель, а также акцент на минимум жертв — официально всего 6 погибших.

Например, в своем юридическом заключении, обосновывающем операцию по захвату Мадуро, администрация Трампа сослалась на отсутствие военных планов реагирования на дестабилизированную Венесуэлу как на фактор, подтверждающий право президента действовать без участия Конгресса, поскольку это указывало на то, что значительное число американских военнослужащих не подвергнется опасности, даже если ситуация ухудшится — независимо от более широких последствий.

В пользу кратковременной операции без наземной части говорит и подготовка флота. Флот США не готов вести долгую военную операцию, считает маршал авиации в отставке, бывший старший советник по обороне Великобритании на Ближнем Востоке и в Северной Африке Мартин Сэмпсон.

«Трамп заявил, что операция может продолжаться четыре недели. Нынешний флот ВМС США, состоящий всего из двух авианосцев, вероятно, сможет выдержать это время. Но флот американских авианосцев перегружен. Перспектива необходимости ротации новой волны авианосцев в регионе усугубит нагрузку. Кроме того, в случае затягивания кампании будет расти обеспокоенность по поводу запасов военно-морского вооружения», — пишет Сэмпсон.

Будут ли курды штурмовать западный Иран — зависит во многом от того, насколько в течение этих двух-трех недель Ирану удастся выстоять и нанести ответный урон союзникам США и Израиля в Персидском заливе, как наиболее уязвимым целям в этой войне. Ставка Ирана делается на то, что атаки на арабские государства окажут региональное давление на администрацию Трампа с целью деэскалации конфликта.

* Организация признана в России террористической и запрещена