Иран обладает не только крупнейшими нефтегазовыми запасами, но и пестрым этническим составом. В то время как израильские и британские СМИ начали допускать разделение Исламской республики по этническим признакам, эксперты отмечают консолидацию иранского общества на фоне войны с Израилем. Где именно в Иране наиболее вероятны сепаратистские настроения, какие исторические прецеденты уже были и какие народы проживают в этой стране сегодня — в материале RTVI.

Какие народы живут в Иране

Чуть больше половины населения Ирана составляют персы — главная группа иранской нации. Остальную часть представляют этнические меньшинства, среди которых самое крупное — это азербайджанцы, проживающие на северо-западе Исламской республики ближе к границе с Азербайджаном.

Как и персы, иранские азербайджанцы преимущественно исповедуют ислам шиитского толка. Правящий Ираном больше 35 лет верховный лидер аятолла Али Хаменеи имеет азербайджанские корни.

Третья по численности этническая группа в Исламской республике — это курды, соседи иранских азербайджанцев. В основном они живут возле границы с Турцией и Ираком.

Иранских курдов объединяет общая религия с другим этническим меньшинством — белуджами. Этот народ сосредоточен в восточной провинции Белуджистан вдоль всей границы с Пакистаном. И те, и другие — по большей части сунниты. Шиитское правительство Тегерана не раз сталкивалось с крупными противостояниями со стороны курдов и белуджей, но пока что единого сопротивления центральным властям не наблюдалось.

В ключевой нефтедобывающей провинции страны Хузестан живут арабы, на побережье Каспийского моря — мазендеранцы. Исламскую республику также населяют ассимилировавшиеся с персами луры (бывший субэтнос курдов), туркмены, кочевые племена кашкайцев и бахтиаров, небольшие группы армян, евреев, ассирийцев и другие.

Крупнейшие нефтегазовые месторождения и критически важные объекты энергетической инфраструктуры Ирана (НПЗ, экспортные терминалы, Бушерская АЭС) находятся главным образом на юге и юго-западе страны, вдоль Персидского залива. Эти территории преимущественно населены персами, лурами и арабами.

Востоковед Каринэ Геворгян напомнила в беседе с RTVI, что Иран изначально возник как полиэтничная и поликонфессиональная империя и «до сих пор существует практически в своих античных границах». По ее словам, сепаратистские настроения внутри республики наблюдаются в регионах с доминирующим курдским или азербайджанским населением.

«Впрочем, их стремление к сепаратизму сильно преувеличивается в западном медиаполе», — подчеркнула эксперт.

Так, агентство Reuters еще в 2013 году допускало, что при худших сценариях Тегеран могут начать беспокоить вероятные сепаратистские настроения в приграничных регионах, жители которых поддерживают связи с представителями своей этнической группы в соседнем государстве.

Реальный потенциал на самоуправление есть только у курдов и белуджей, считает политолог-иранист, автор телеграм-канала «Иранская политика» Илья Васькин.

Однако, как добавил эксперт в разговоре с RTVI, эти этнические меньшинства, скорее, «стремятся создать себе если не государство, то автономию».

Консолидация или «балканизация»

Этнические меньшинства уже пытались обрести независимость на территории Ирана в XX веке. Самопровозглашенная курдская Мехабадская республика просуществовала меньше года. Чуть дольше продержались Азербайджанское народное правительство, созданное при помощи СССР после Второй Мировой войны, а также Гилянская советская социалистическая республика в начале 1920-х.

По мнению редактора The Guardian Патрика Винтура, «балканизация» Ирана вполне возможна, если нынешняя государственная система рухнет в результате войны с Израилем. Например, «в Баку и в курдских боевых формированиях могли бы в таком случае увидеть возможность для выкройки этнических анклавов из иранских территорий», предполагает журналист. Впрочем, эти предположения исключительно умозрительны.

А редакция израильской газеты Jerusalem Post и вовсе призвала президента США Дональда Трампа приступить к решительным действиям в отношении Ирана — в частности, федерализировать или разделить Исламскую республику в долгосрочной перспективе, а также поддержать курдов-суннитов и белуджей-суннитов, если те выступят за собственную независимость.

С другой стороны, специалист по Ирану из американского аналитического центра «Фонд защиты демократий» Бехнам Бен Талеблу назвал ошибочными догадки о межконфессиональной напряженности в Исламской республике. По словам эксперта, Иран не следует рассматривать как «многонациональное государство, которое можно разрушить».

А востоковед Каринэ Геворгян в разговоре с RTVI подчеркнула, что война с Израилем только сплотила многие иранские силы, включая жестко критикующую аятолл эмиграцию. Более того, по словам эксперта, эмигранты не поддерживают наследного сына последнего шаха Ирана Резу Пехлеви, который накануне в интервью Financial Times призвал иранцев к восстанию против клерикального режима.

Статья FT так и озаглавлена: «Монарх Ирана в изгнании призывает к смене режима, но мало кто его слушает».

Иранцы обладают «сильной национальной идентичностью, связанной как с доисламским, так и с исламским Ираном», отметил политолог-иранист Илья Васькин.

«И Реза-Шах, и Мохаммед-Реза, и Хомейни с Хаменеи как минимум 100 лет занимались нациестроительством», — напомнил иранист.

В отличие от Сирии и Ливии, где начались гражданские войны, в Иране нет проблем с племенами, «иранский режим не опирается на них для осуществления контроля на местах». Нет угрозы и религиозных расколов в Иране.

«Религиозная идентичность иранцев, прежде всего, связана с шиитским исламом, при этом для зороастрийцев, иудеев, ассирийских и армянских христиан предусмотрены места в парламенте, что сильно снижает их мотивацию выступать против режима», — заключил собеседник RTVI.