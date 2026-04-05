Президент США Дональд Трамп матом потребовал от Ирана в пасхальное воскресенье открыть Ормузский пролив, пригрозив в противном случае нанести новые удары по инфраструктуре исламской республики. В понедельник, 6 апреля, истекает дедлайн, который Трамп установил Тегерану.

«Вторник будет Днем электростанций и Днем мостов — все вместе, в Иране. Ничего подобного еще не было!!! Откройте этот ****** пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду — вот увидите! Хвала Аллаху», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой энергетической торговли. До начала конфликта на Ближнем Востоке через него проходила примерно пятая часть глобальных поставок нефти и сжиженного газа. В среднем этот водный путь пересекало около 3 тыс. судов в месяц, также через него проходит примерно треть мировой торговли удобрениями и значительная часть импорта на Ближний Восток — продовольствие, медикаменты, технологии.

После того как США и Израиль начали боевые действия против Ирана, Тегеран фактически закрыл пролив, допуская лишь суда из стран, которые не считает враждебными, — Таиланда, Китая, Пакистана и Индии, а позднее и Ирака. В результате объем перевозок сильно упал. Кроме того, иранский парламентский комитет ранее одобрил введение транзитного сбора в размере $2 млн за проход танкеров, однако суда из США, Израиля и стран, одобривших введение санкций против республики, пропускать отказался.

Ранее Трамп временно ограничивал удары по иранским энергообъектам — сначала на пять дней, затем на 10 — объясняя это «конструктивными переговорами» с Ираном. При этом иранские власти отрицают наличие любых прямых контактов с американской стороной.

За последние 10 дней США и Иран вели косвенные переговоры через Пакистан, Египет и Турцию, пытаясь согласовать условия прекращения огня в обмен на открытие пролива, однако существенного прогресса достичь не удалось.

Трамп утверждает, что Соединенные Штаты практически не зависят от нефтяных поставок через пролив, однако, как пишут СМИ, американские потребители уже начали ощущать рост цен на энергоносители. Эксперты предупреждают, что ситуация может разогнать инфляцию.

На прошлой неделе Оман и Иран провели переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел: стороны обменялись предложениями по организации безопасного транзита через пролив. По данным NBC News, Вашингтон рассматривал вариант захвата иранских портов, однако Россия, Китай и Франция выступают против резолюции Совбеза ООН, допускающей силовое открытие пролива.

Тегеран в ответ на ультиматумы Трампа обвинил его в подготовке военных преступлений и пригрозил симметричными ударами по энергетической инфраструктуре США в Персидском заливе, а также полным перекрытием пролива.

Критика в адрес президента США

Риторика Трампа в адрес Ирана вызвала критику не только среди демократов, но и республиканцев. Например, бывшая конгрессвумен, некогда один из союзников американского лидера Марджори Тейлор Грин заявила, что глава государства «сошел с ума», добавив, что все, кто считает себя христианином в Белом доме, должны «попросить прощения у Бога» и помешать «безумию» президента.

«Пролив закрыт, потому что США и Израиль начали неспровоцированную войну против Ирана, основываясь на той же ядерной лжи, которую они рассказывали десятилетиями, — что в любой момент Иран разработает ядерное оружие. Знаете, у кого есть ядерное оружие? У Израиля. Он вполне способен защищать себя сам, не заставляя США воевать за него, убивать людей и детей и платить за это. Угрозы Трампа бомбить электростанции и мосты бьют по иранскому народу — тому самому, которого Трамп обещал освободить», — написала она в соцсетях.

Грин порвала с хозяином Белого дома в прошлом году, усомнившись в обоснованности его ударов по Ирану в июне, и с тех пор критикует его за чрезмерное увлечение внешней политикой в ущерб внутренним проблемам США.

Не менее резко высказался и сенатор-демократ Берни Сандерс.

«Спустя месяц после начала войны в Иране, это заявление президента Соединенных Штатов в пасхальное воскресенье — бред опасного и психически неуравновешенного человека. Конгресс должен действовать сейчас же. Прекратите эту войну», — заявил он в соцсетях.

Конгрессвумен от Демократической партии Бекка Балинт ранее заявила во время выступления на MS Now: «Если бы президент Байден или президент Обама [в свое время] сказали что-нибудь хотя бы отдаленно похожее, то это бы непрерывно освещалось на каждом канале, и все, кто находится по другую сторону политического спектра, выли бы по этому поводу и требовали их отставки».