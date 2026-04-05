Потери в Иране, включая сбитый F-15, сильно сказываются на репутации президента США Дональда Трампа, а сам он может повторить судьбу своего предшественника Джозефа Байдена, чей рейтинг рухнул в связи с выводом войск из Афганистана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов.

Одним из главных ударов по Трампу стало уничтожение американского F-15 над Ираном, отмечает агентство: это событие разрушило «ауру непобедимости», которую глава Белого дома тщательно выстраивал с момента, когда США и Израиль вступили в войну против Ирана в конце февраля. Ранее американский лидер не раз заявлял о полном господстве в иранском воздушном пространстве и о том, что военный потенциал Тегерана уничтожен.

«У них нет зенитной защиты. У них нет ничего. Вообще ничего. Они не дают отпора. Они даже не стреляют по нам», — сказал Трамп журналистам во вторник. На следующий день в обращении к нации глава пообещал, что конфликт завершится в течение двух-трех недель.

Но уже в пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15E, а штурмовик A-10 Warthog упал в Персидский залив — предположительно, после попадания вражеского огня.

«Это очередное свидетельство того, что у Ирана по-прежнему остается немало козырей. Это явно подвергает нас риску», — заявил Bloomberg бригадный генерал в отставке Стив Андерсон.

Военные аналитики в целом высоко оценивают действия армии США против Ирана, однако признают, что произошедшее с боевым самолетом ставит под сомнение заявления Трампа о воздушном превосходстве.

«Теперь ему будет значительно труднее убедить американцев в том, что Иран полностью уничтожен. Это определенно ударит по нему политически, поскольку дает дополнительные аргументы тем, кто говорит, что он ввязался в эту войну безрассудно», — сказал агентству бывший конгрессмен и давний критик Трампа Адам Кинзингер, в прошлом пилот ВВС.

Bloomberg обращает внимание и на противоречивую риторику американского президента относительно боевых действий на Ближнем Востоке: в частности, Трамп одновременно говорит о победе и угрожает бомбить гражданские объекты — что является военным преступлением по Женевским конвенциям — если Иран не откроет Ормузский пролив.

«Никогда в истории войн противник не нес таких очевидных и сокрушительных потерь за столь короткий срок. Наши враги проигрывают, а Америка побеждает — и побеждает сильнее, чем когда-либо», — цитирует агентство одно из заявлений президента США.

Bloomberg напоминает, что Трамп то обещал вывести войска, то снова начинал угрожать Ирану, одновременно утверждая, что мирное соглашение не является обязательным условием для ухода американских сил.

«Проблемы президента — в его собственных словах», — прокомментировал это бывший конгрессмен-республиканец Чарли Дент, раскритиковав заявления главы Белого дома.

По словам Дента, потеря самолетов лишь усугубила политические проблемы Трампа: опросы фиксируют, что большинство американцев выступают против войны и недовольны тем, как президент ею управляет. Его электоральная база дает трещины, а Республиканская партия с тревогой смотрит на перспективы сохранения большинства в Конгрессе после ноябрьских выборов.

Бывший советник покойного сенатора Джона Маккейна Рик Дэвис в разговоре с Bloomberg допустил, что Трамп может повторить судьбу Байдена, политический рейтинг которого так и не восстановился после вывода американских войск из Афганистана.

«Не думаю, что люди, разочаровавшись в вас, изменят свое мнение», — сказал Дэвис.

Он также не исключил, что республиканец может перейти к более активным боевым действиям против Ирана, например, принять решение о переброске сухопутных войск.

В субботу, 4 апреля, Трамп заявил, что в понедельник дедлайн для Ирана и, если тот не согласится открыть Ормузский пролив, то на республику «обрушится настоящий ад». Тегеран в ответ в очередной раз пригрозил США открыть «врата ада».

3 апреля в Иране был сбит F-15, оба пилота катапультировались. Он стал четвертым истребителем и шестым военным самолетом США, который Вашингтон потерял с начала конфликта против Ирана. Примерно в то же время, когда F-15 потерпел крушение, Ирану удалось подбить и штурмовик A-10 Thunderbolt II (Warthog), пилоту которого удалось долететь до кувейтского воздушного пространства и там катапультироваться.

И если первого пилота F-15 удалось спасти почти сразу, то на поиски второго Белый дом и Тегеран бросили все силы, а иранская сторона даже пообещала награду в $60 тыс. тем, кто сдаст летчика. По данным СМИ, для спасения американского военного были задействованы спецназ, десятки самолетов и беспилотники MQ Reaper. Для защиты пилота были использованы бомбы и огнестрельное оружие, в итоге он был вывезен из страны вместе со спецназом на транспортных самолетах.