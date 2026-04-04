Папа Римский Лев XIV, первый в истории понтифик американского происхождения, заявил, что христианская миссия на протяжении истории «нередко искажалась жаждой господства, совершенно чуждой пути Иисуса Христа». Эти слова прозвучали после того, как глава Пентагона Пит Хегсет призвал американцев молиться «каждый день, на коленях, вместе с семьей» в школах и церквях во имя Иисуса Христа за победу армии в войне против Ирана.

«Мы склонны считать себя сильными, когда доминируем, победоносными, когда уничтожаем равных себе, великими, когда нас боятся. Бог дал нам пример — не того, как господствовать, но как освобождать; не того, как уничтожать жизнь, но как отдавать ее», — сказал Лев XIV во время торжественного богослужения в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано в Риме.

Отдельно понтифик уточнил, что крайне важно помнить, что «ни в пастырской, ни в социальной и политической сферах злоупотребление властью не может принести добра».

«Великие миссионеры свидетельствуют о тихих, ненавязчивых подходах, методом которых является разделение жизни, бескорыстное служение, отказ от любой продуманной стратегии, диалог и уважение», — отметил он.

Ранее во время воскресной проповеди конца марта глава Католической церкви высказывался более прямолинейно: «Наш Бог — Иисус, царь мира, который отвергает войну, которого никто не может использовать для ее оправдания. Он не слышит молитв тех, кто ведет войну, но отвергает их».

При этом, как пишет The New York Times, Лев XIV избегает прямой конфронтации с Вашингтоном. Например, президента США Дональда Трампа он упомянул по имени лишь однажды — когда журналисты напрямую попросили передать президенту послание.

«Мне говорят, что президент Трамп недавно заявил о желании завершить войну. Хочется верить, что он ищет способы снизить уровень насилия и бомбардировок», — сказал папа римский 31 марта в своей загородной резиденции в Кастель-Гандольфо под Римом. По словам самого понтифика, напрямую о войне с Трампом он не говорил.

4 апреля глава Католической церкви провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, призвав к диалогу ради «справедливого и прочного мира» на Ближнем Востоке.

Хегсет, у которого на груди татуировка в виде иерусалимского креста, давно не скрывает своих евангельских взглядов, пишет Independent. Например, он называл США «христианской нацией» и организовывал в Пентагоне молитвенные службы, которые юристы назвали «беспрецедентными».

Также министр призывал к «подавляющему насилию против тех, кто не заслуживает милосердия», попросив, чтобы «нечестивые души» были «преданы вечному проклятию», говоря об этом в контексте войны против Ирана. Один из приглашенных им проповедников публично высказывался против права женщин на голосование.

19 марта Хегсет во время брифинга заявил, что нужно молиться за успех американских солдат «во имя Иисуса Христа».

Организация Military Religious Freedom Foundation сообщила, что получила более 200 жалоб от военнослужащих: по их словам, командиры объясняли им развертывание в Иране частью Божьего плана.

Параллельно министр обороны упразднил десятки военных кодексов для различных религиозных групп, ликвидировал армейское руководство по духовной подготовке, а также объявил, что военные капелланы США отныне будут носить на форме религиозные знаки различия вместо воинских званий.

Религиозный курс Хегсета вызвал неодобрение как у действующих, так и у бывших военных. «Ощущение, что десятилетия прогресса перечеркнуты за 12 месяцев. Больно смотреть, как наши капелланы пытаются в этом ориентироваться», — сказал изданию The Washington Post один из генералов ВВС, пожелавший остаться анонимным.

Отставной генерал-майор армии США Рэнди Мэннер заявил, что говорил с «десятками и десятками» капелланов, которые чувствуют себя маргинализованными, если не разделяют взглядов Хегсета.

«Смысл был в том, что не так важно, кому ты молишься и молишься ли вообще. Важно — выполнять работу и помнить, что ты представляешь всех американцев, что бы они ни исповедовали. Я не одобряю навязывание своей веры, а когда верхушка командования облекает операции в этот гиперхристианский тон — это идет вразрез со свободой вероисповедания, закрепленной Конституцией», — добавил бывший сотрудник из команды одного из председателей Объединенного комитета начальников штабов.

Один из старших армейских чиновников, пожелавший остаться неизвестным, назвал происходящее «пугающим»: «Если военных приучат верить, что Бог на нашей стороне — что помешает нам делать все что угодно ради победы?»

Организация Americans United for the Separation of Church and State подала иск против Пентагона за отказ отвечать на запросы о молитвенных собраниях Хегсета. «Даже если эти службы преподносятся как добровольные, на федеральных служащих оказывается давление с целью вынудить посещать их, чтобы угодить начальству», — говорится в пресс-релизе организации.

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон в ответ подчеркнул, что все молебны добровольны и «конституционно защищены»: «Молитвенные службы в Пентагоне добровольны на сто процентов и никоим образом не являются обязательными. Поклоняться Христу добровольно не запрещено нигде в США», — сказал он.