Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву о праве Москвы на самооборону, если через их воздушное пространство осуществляются удары украинских беспилотников. Его комментарий для СМИ приводит ТАСС.

По словам Шойгу, в последнее время участились случаи таких ударов по России через Финляндию страны Прибалтики. В результате гражданская инфраструктура получает значительный ущерб и «страдают мирные люди», заявил он.

«Это может происходить в двух случаях: либо западные средства ПВО действуют крайне неэффективно, как это уже имело место в ходе ближневосточных событий, либо указанные государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство, то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России», — рассудил Шойгу.

В последнем случае, согласно международному, вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения, заключил глава Совбеза.

В марте и апреле Ленинградская область подверглась массированным налетам, под удары попали порты и объекты энергетики.

6 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что страны Балтии получили предупреждения о последствиях в случае открытия воздушного пространства для пролета украинских БПЛА при атаках на РФ.

«Если у этих режимов, этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, будут дело иметь с ответом», — сказала она.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» отмечал, что слова Захаровой в адрес соседей России должно стать «последним», после чего Москва перейдет к конкретным мерам. Он пояснил, что речь будет идти об уничтожении украинских дронов прямо в воздушном пространстве этих государств.

«Поверьте, это вызовет такой шум в этих странах, что для людей, принимающих такие решения о разрешении пролетов, это будет иметь очень серьезные для них последствия», — заявил депутат.

На этой неделе помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев также напомнил об атаках на российские порты в Ленобласти и обвинил Финляндию и балтийские страны в том, что они пропускают украинские дроны.

«Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств — членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями», — сказал он в интервью «Российской газете».

Накануне, 15 апреля, Минобороны России заявило о превращении европейских стран в «стратегический тыл Украины». Там сказано, что они нарастили производство и поставку беспилотников для ударов ВСУ по России, что Москва расценивает как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации».