Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о возможности экстерриториального использования Вооруженных сил для защиты россиян за пределами границ России, передает корреспондент RTVI. Проект поддержали 413 депутатов. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI допустил, что принятие закона может быть связано с событиями на Ближнем Востоке.

Законопроект разработан во исполнение решения президента и направлен на установление правовых оснований защиты граждан РФ от уголовного и иного преследования на территории иностранных государств, отметила во время обсуждения замминистра обороны Анна Цивилева.

«Законопроект предусматривает применение органами государственной власти, в том числе Вооруженными силами РФ необходимых мер по защите граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного преследования в соответствии с решениями международных судебных органов и судов иностранных государств», — рассказала она.

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратил внимание на то, что похожий закон был принят в США еще во времена президентства Джорджа Буша-младшего в 2002 году «по мотивам „Бури в пустыне“», документ носил название «О защите американских военнослужащих и должностных лиц Соединенных Штатов».

«Предлагаемое регулирование будет способствовать защите прав, свобод и законных интересов российских граждан, защите российских организаций от иностранных противоправных посягательств, а также противодействию кампании русофобии, оголтелой русофобии», — сказал Картаполов.

В разговоре с RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев допустил, что принятие закона также может быть связано с событиями на Ближнем Востоке.

«Наверное, какие-то возникли сложности в связи с событиями на Ближнем Востоке, событиями в Венесуэле, на Кубе. Конечно, мы должны наших граждан защитить, в том числе с применением Вооруженных сил», — сказал депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, заявил, что «западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным».

«Для них обыденной практикой стало игнорирование международных норм и правил, грубое вмешательством в дела суверенных государств, сопровождающееся незаконным преследованием людей. В этих условиях, важно сделать все, чтобы наши граждане были защищены», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Согласно действующей статье 8 федерального закона «О безопасности», президент принимает меры по защите России и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам РФ или основам публичного правопорядка страны.

Принятый в первом чтении законопроект расширяет право президента на использование Вооруженных сил за пределами страны.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что документ разработан для защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава организации.