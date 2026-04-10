Литва, Латвия и Эстония не предоставляли Украине свое воздушное пространство для атак на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Балтии.

«Страны Балтии никогда не допускали использования своей территории и воздушного пространства для ударов беспилотников по целям в России», — отмечается в сообщении.

Министры добавили, что Литва, Латвия и Эстония в конце марта официально довели свою позицию до временных поверенных в делах России. Главы МИД стран Балтии также обвинили Москву в продолжении «злонамеренной информационной кампании» против государств региона.

В конце марта на фоне атак ВСУ на Ленинградскую область Литва, Латвия, Эстония и Финляндия сообщали о залетевших на их территории украинских беспилотниках.

По словам властей стран Балтии, дроны попали в их воздушное пространство из-за того, что сбились с курса. Президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявили, что инциденты в республиках были связаны с операциями ВСУ против объектов в России.

Киев впоследствии извинился перед властями Финляндии и странами Балтии. При этом спикер украинского МИД Георгий Тихий обвинил Россию в том, что она якобы стала причиной не только инцидента с дронами, но и «в целом вызовов безопасности в нашем регионе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале апреля заявила, что Москва предупредила страны Балтии о последствиях открытия воздушного пространства для украинских беспилотников, атакующих российские регионы. По словам Захаровой, балтийские республики «будут дело иметь с ответом», если не прислушаются к этим сигналам.