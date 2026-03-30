Россия имеет право сбивать украинские беспилотники в небе над странами Балтии, Финляндией и Польшей, если эти дроны летят в ее сторону. Об этом заявил Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, полеты беспилотников ВСУ над Латвией, Эстонией, Литвой и другими европейскими странами стали возможны из-за того, что эти государства фактически открыли свое воздушное пространство для украинских дронов.

Дандыкин заявил, что движение боевых БПЛА над странами Балтии, Финляндией и Польшей в сторону России дает Москве право на ответ, включая уничтожение дронов над территорией перечисленных государств.

«Прибалты пусть боятся. Только куда они убегут? От себя не убежишь. Кому они нужны? Они же делать ничего не умеют», — заявил эксперт.

В конце марта власти Латвии и Эстонии заявили о вторжении в их воздушное пространство беспилотников, прилетевших со стороны России. При этом сами дроны были украинскими, признали в странах Балтии. В Эстонии БПЛА врезался в дымовую трубу Аувереской электростанции, в Латвии дрон взорвался около населенного пункта Доброчина.

Инциденты в балтийских странах произошли на фоне массированной атаки украинских беспилотников на порты в Усть-Луге и Приморске Ленинградской области.

29 марта два беспилотника упали на территории Финляндии. Власти страны заявили, что как минимум один из дронов оказался украинским. Киев извинился перед финской стороной за этот инцидент, сообщил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий. Падение БПЛА в Финляндии произошло на фоне новой атаки ВСУ на порт в Усть-Луге.

30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны-партнеры обратились к нему с просьбой воздержаться от атак по российским энергетическим объектам на фоне мирового энергетического кризиса из-за нападения США и Израиля на Иран.

По словам Зеленского, Киев также готов к пасхальному перемирию с Россией. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в серьезности этого предложения.