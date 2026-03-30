Страны-партнеры Украины просили Киев не наносить удары по российским энергообъектам, в том числе нефтяным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами после поездки по странам Ближнего Востока.

«После такого мирового энергетического кризиса мы действительно получили сигналы от некоторых наших партнеров о том, чтобы — как сделать так, чтобы уменьшить наши ответы по нефтяному сектору, энергетическому сектору Российской Федерации», — сказал он, отвечая на вопрос о перспективе энергетического перемирия с Россией.

Зеленский не уточнил, о каких именно партнерах идет речь.

За последнюю неделю украинские дроны трижды атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области. В результате последней атаки в порту возник пожар, также есть повреждения инфраструктуры. Кроме того, был атакован порт в Приморске. Ленобласть с 22 марта отражает «беспрецедентные атаки вражеских БПЛА» и работает в режиме повышенной готовности, ситуация остается сложной, и «прогнозов на снижение интенсивности атак пока нет», указывал губернатор региона Александр Дрозденко.

Кроме того, украинский лидер заявил о готовности Киева к пасхальному перемирию. По его словам, власти Украины «готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим достоинством и суверенитетом».

Как отметил Зеленский, в Киеве готовы обсудить любые форматы перемирия на любой срок, если российская сторона тоже выразит аналогичную готовность и выступит с соответствующим предложением.

«Полное прекращение огня… Прекращение огня в сфере энергетики. Прекращение огня в сфере продовольственной безопасности и энергетики, то есть и на море, и в воздухе. Полное — чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не наносить удары по инфраструктуре», — перечислил он возможные варианты.

В Совфеде заявили, что словам Зеленского о готовности к пасхальному перемирию «особого доверия нет».