Заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о готовности к пасхальному перемирию «особого доверия нет». Такое мнение высказал «Ленте.ру» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова украинского лидера о том, что Киев готов пойти на прекращение огня на Пасху.

«Последние годы научили нас на эти громкие броские заявления Зеленского реагировать очень осторожно. Поэтому я не вполне верю в степень серьезности этих предложений», — сказал сенатор, подчеркнув, что это его личная точка зрения.

Он считает, что со стороны Киева возможны «очередные какие-то уловки для того, чтобы получить временное преимущество».

«К кому он обращает эти заявления и в какой форме — это его дело. Но особого доверия этим заявлением Зеленского у нас нет», — заключил Карасин.

Ранее в понедельник во время встречи с журналистами Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху. Он отметил, что «нормальные люди, которые уважают жизнь», должны говорить о долгосрочном прекращении огня и окончании военных действий. В нынешней ситуации в Киеве «готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим достоинством и суверенитетом», приводит его слова «Украинская правда».

Зеленский указал, что Украина готова обсуждать любые форматы перемирия.

«Полное прекращение огня… Прекращение огня в сфере энергетики. Прекращение огня в сфере продовольственной безопасности и энергетики, то есть и на море, и в воздухе. Полное — чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не наносить удары по инфраструктуре», — сказал он.

По словам Зеленского, власти Украины готовы рассмотреть такие варианты, если российская сторона тоже выразит аналогичную готовность. В Киеве также готовы к перемирию на любой срок, какой предложит Москва, добавил украинский президент.

В этом году Римско-католическая церковь празднует Пасху 5 апреля, православная Пасха приходится на 12 апреля. С 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский календарь (ныне полностью совпадающий с григорианским). По нему Рождество празднуется 25 декабря, а не 7 января. В России ПЦУ считается неканонической и «раскольнической», в отличие от Украинской православной церкви (УПЦ), которая подчиняется Московскому патриархату. В сентябре 2025 года на Украине вступил в силу закон, позволяющий запретить УПЦ из-за ее связей с Российской православной церковью. В Раде поясняли, что УПЦ дается девять месяцев, чтобы разорвать эти связи.

Перемирия России и Украины

В 2025 году на Пасху президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое действовало с 19 по 21 апреля. Зеленский тогда заявил, что ВСУ будут действовать «зеркально», соблюдая этот режим при условии «тишины» со стороны Москвы. После истечения этого периода Минобороны России сообщило о почти 5 тыс. нарушений украинской стороной.

Кроме того, в прошлом году Путин объявлял перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое действовало с 8 по 10 мая. Зеленский отверг предложение поступить так же и вместо этого призвал к полному прекращению огня по меньшей мере на 30 дней.

В январе 2026 года СМИ и телеграм-каналы писали о якобы достигнутом энергетическом перемирии между Россией и Украиной. В Кремле тогда отказались комментировать эти сообщения. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Путин согласился на его предложение не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели из-за «экстремального холода». По истечении этого срока, в начале февраля, американский лидер констатировал, что российские власти сдержали слово.